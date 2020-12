La pelea por una herencia de 80.000 millones de pesos

En diciembre, los días en Barranquilla son de sol brillante y brisa suave. En los frescos atardeceres, hasta el río Magdalena parece hallar sosiego en su camino al mar Caribe. Las llamas, sin embargo, que amenazan devorar la herencia de los patriarcas Acosta Bendek arden sin tregua.

El capítulo más reciente de esta conflagración se vivió en la tarde de este jueves con la audiencia de imputación de cargos contra los jueces penales de Barranquilla Alberto Oyaga y Rafael Uribe, y el fiscal Gustavo Adolfo Orozco. Fueron capturados por haber perdido el rumbo y prestarse para amañar fallos en la disputa judicial por el control de la Universidad Metropolitana.



Forman un eslabón más en una cadena de funcionarios públicos señalados de violar la ley en un caso en el que también han aparecido en escena el senador Eduardo Pulgar, hoy detenido, y dos magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla: Jorge Mola Capera y Demóstenes Camargo.



La historia comenzó muy lejos. En Belén (Palestina). En los años 20, Juan Acosta Bendek y Miladis Bendek emigraron en busca de otra tierra prometida. Se establecieron en Sitionuevo (Magdalena), donde nacieron sus hijos: Alfonso, Gabriel, Eduardo y Jacobo. Por aquella época, las poblaciones de este departamento, como buena parte del país, vivían en condiciones de extrema pobreza, se cocinaba con leña y las noches se iluminaban por las estrellas.



La familia entonces inició otra travesía. Viajó por las riberas del río Magdalena, entre lugares presos del atraso, el eco de la masacre de las bananeras y pueblos que no conocían la luz eléctrica. Llegaron a Barranquilla. Allí la vida les sonrió con ascenso social, económico y un poder político inmenso.



Sus apellidos son conocidos por todos. ¿Hay alguien en la Arenosa que no sepa de la Fundación Acosta Bendek, la Universidad Metropolitana, la Fundación Hospital Universitario Metropolitano, entre otras obras?



Los mayores recuerdan que Alfonso se dedicó al trabajo para impulsar a sus hermanos al tiempo que levantaba su hogar con su esposa, Eugenia Osío, con quien tuvo siete hijos: Guillermo, Juan José, Daniel, Alonso, Carmen, Luis Fernando y Miguel Ángel.

Gabriel, en cambio, se formó como médico otorrinolaringólogo y magíster en microcirugía de oído y se convirtió en un barón de la política. Fue electo senador durante cuatro periodos consecutivos. Se casó con Sofía Acero, con quien tuvo solo una hija, Ivonne. Por fuera de su matrimonio –con Yolanda Pérez– tuvo otro hijo: Alberto Acosta Pérez.



En 1973, la familia creó la Fundación Acosta Bendek, vital en la ciudad. Gabriel era aplaudido en los círculos sociales por sus aportes en los sectores gremial y empresarial. Falleció en su residencia en 2014.



Tras su partida, los demás hermanos siguieron cultivando su legado. También murieron y sus obras pasaron a las manos de la tercera generación. Así apareció Carlos Jaller Raad, quien se había casado con la joven Ivonne. Jaller Raad fue nombrado rector de la Universidad Metropolitana, centro de estudios que cuenta con 11 programas de pregrado y 10 de posgrado. Hoy tiene matriculados a 4.000 estudiantes y el orgullo de haber formado a prominentes médicos.



La gestión de Jaller Raad fue cortada de manera tajante y en medio de una polémica que no cesa. Miembros de la familia dijeron que lo tuvieron que sacar porque comprobaron graves irregularidades financieras en su administración.



En su reemplazo nombraron a Acosta Pérez, el otro hijo de Gabriel, quien asumió el 6 de julio de 2016. Según su testimonio, él encontró un caos en la entidad y presentó varias denuncias penales contra su cuñado Jaller Raad. Las fisuras se hicieron evidentes en la familia.



La relación de los dos hijos de Gabriel, Ivonne y Alberto, se rompió definitivamente. Mientras tanto, sus primos entraron a la batalla para, dicen ellos, proteger el legado de la familia.



Jaller Raad, insisten, no se quedó quieto y respondió con un “feroz ataque jurídico”, como lo ha denominado la justicia. Su propósito era el de recuperar el control de la universidad y de paso la fundación y el hospital universitario.



Es aquí donde aparecen los tres altos funcionarios judiciales que fueron detenidos esta semana, el fiscal y los dos jueces.



En esencia, según los expedientes, el fiscal Orozco Pertuz y los dos jueces de control de garantías Oyaga y Uribe hicieron “un asocio criminal” para favorecer a Jaller Raad. Según la Fiscalía, buscaron emitir medidas de aseguramiento en contra de su cuñado y varios miembros de familia. Lo hicieron en un tiempo corto que contrasta con la alta congestión que se vive en los despachos judiciales.



Los tres servidores de la justicia “que se desviaron de su camino”, dice la Fiscalía, quisieron apartar a los miembros de la familia para que Jaller retomara el control. En este proceso, el juez Uribe incluso llegó a ordenar que el rector echado fuera reintegrado en su cargo.



Y fue más allá y le envió una decena de oficios al Ministerio de Educación para que lo restituyera. La ministra María Victoria Angulo le respondió que cumplir esa medida sería desconocer la ley. El juez Uribe puso la vara más alta y la amenazó con arrestarla “por desacato”. La Fiscalía ha dicho que querían obligar a la ministra a cumplir “una función prevaricadora”.



Entramado

Según el ente acusador, “todo esto hace parte de un entramado ilegal que involucró estos actos de corrupción judicial para favorecer al señor Jaller Raad, afectando a la Universidad Metropolitana y sus directivos”, es decir los demás miembros de la familia Acosta Bendek.



¿Todos los miembros de esta rama de la familia han actuado de manera transparente? Hay un hecho que no es marginal sino de enorme repercusión nacional y que da pistas de la respuesta. La revelación de un intento de soborno a Andrés Rodríguez Caez, exjuez de Usiacurí (Atlántico), por parte del senador Eduardo Pulgar.



El periodista Daniel Coronell contó en el portal Losdanieles.com: “El senador se llama Eduardo Pulgar, es miembro del partido de ‘la U’ y fue a hacer la vuelta para favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Osío, el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendek y el Hospital Universitario Metropolitano. Las tres instituciones facturan 80.000 millones de pesos al año”.

Pulgar hoy está detenido y el juez tuvo que tomar el camino del exilio por amenazas en su contra.



En el ambiente aún gravita el eco de las palabras de Pulgar que quedaron consignadas en los audios: “Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Esos manes a mí me ayudan con becas, me dan puestecitos. Yo te hablo la verdad, y cuando llega la campaña me tiran un billetico”.



Así va la historia de una familia que tuvo su origen en una tierra olvidada, se superó, alcanzó un protagonismo social y político y que hoy se enfrenta sin contemplaciones.



ARMANDO NEIRA

EDITOR POLÍTICO



