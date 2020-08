Fuertes críticas por préstamo del Gobierno a Avianca

Duros cuestionamientos ha recibido la decisión del Gobierno Nacional de autorizó un crédito por un valor cercano a los 370 millones de dólares para la aerolínea Avianca.

“Es un crédito de carácter contingente y que protege entre empleos directos e indirectos a cerca de 500.000 puestos de trabajo en el país, y mucho más cuando esta aerolínea representa cerca del 50 por ciento de la conectividad”, destacó el presidente Iván Duque, al explicar de qué se trata este movimiento financiero.



No obstante, esto no dejó tranquilos a los sectores políticos, especialmente de oposición, que salieron a criticar lo hecho por el Gobierno Nacional, al considerar que también hay otros sectores que requieren apoyo.



“El préstamo a Avianca muestra la desconexión de este Gobierno con la realidad del país. Estamos en medio de una crisis y prefiere prestar dinero a Avianca y no para financiar la matrícula cero o la renta básica”, manifestó el senador de Alianza Verde Antonio Sanguino.



En el mismo sentido se pronunció la representante de la Lista de la Decencia María José Pizarro.

#PrestamoAAviancaEs una infamia! No existieron prestamos directos para Pymes, Estudiantes, campesinos. Tampoco habína recursos para Renta Basica, Matricula 0, pagar nominas retrasadas al personal de Salud!



En defensa del Gobierno salió el senador del Centro Democrático Ernesto Macías, quien explicó que “lo de Avianca es un crédito con garantía de las acciones; es decir, si la compañía no paga el Gobierno se queda con gran parte de las acciones”.

“Apoyar a Avianca es salvar miles de empleos de colombianos. Y es la aerolínea que cubre la mayor parte del país. El Gobierno dispone de un crédito contingente, es decir, que se puede desembolsar o no, total o parcialmente”, indicó el senador uribista.



Justamente, este lunes, tras conocerse la decisión, el Senado de la República convocó a un debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla para que responsa sobre el tema.



En la misma citación, se le advierte a Carrasquilla que, en caso de que sus respuestas no sean satisfactorias, se tramitará un debate de moción de censura, siendo esta la segunda moción de censura contra él y la cuarta a ministros del gobierno Duque.



Los citantes del debate son los senadores Rodrigo Lara y Temístocles Ortega, de Cambio Radical; Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe, José Horacio Serpa, Jaime Durán y Andrés cristo, del Partido Liberal; y Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez, José Ritter López, de la U.



