Avanzó en el Senado proyecto sobre delitos conexos

El proyecto de acto legislativo que establece que el secuestro y el narcotráfico no serán conexos con los delitos políticos pasó el tercero de los ocho debates que necesita para ser aprobado.

Este miércoles la Comisión Primera del Senado aprobó la iniciativa y ahora lo debatirán en plenaria antes del 16 de diciembre, cuando termina el actual periodo legislativo, y volverá a la agenda del Congreso en marzo del 2019, donde tendrá que afrontar otros cuatro debates.



“Hay que cerrarle el paso al narcotráfico y al secuestro que tanto daño le han hecho al país. Acabar la conexidad con estos delitos tiene que hacer parte del Gran Pacto por Colombia”, aseguró la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, durante la discusión de la iniciativa.

#DelitosConexos| Aprobado en Comisión Primera de @SenadoGovCo PAL que busca que ni el narcotráfico ni el secuestro sean conexos al delito político. Estas no son vías para financiar causa alguna. Una de las promesas de campaña del presidente @IvanDuque. — Nancy Patricia G (@NancyPatricia_G) 28 de noviembre de 2018

Este proyecto establece que “en ningún caso” el delito del secuestro ni los delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de estupefacientes pueden ser relacionados con hechos políticos.

Esto significa que no habrá indulto o amnistía para estos delitos. No obstante, de ser aprobada la iniciativa del Gobierno, no se verán afectados los acuerdos de paz celebrados antes de la aprobación de la reforma constitucional.



POLÍTICA