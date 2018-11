En medio de polémica, avanzó en el Congreso Ley de orden público

Luego de las acaloradas discusiones que se extendieron por más de cuatro sesiones, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron la prórroga a la llamada ley de orden público, que otorga facultades especiales al Presidente de la República para iniciar procesos de paz y le entrega herramientas en materia de seguridad.

Pero la polémica no estuvo centrada en la ampliación de la vigencia de esta normativa por cuatro años más, con lo que estuvieron de acuerdo todos los partidos, sino porque se agregó un artículo nuevo que otorga nuevas facultades al Consejo Nacional de Seguridad, organismo que fue una especie de 'manzana de la discordia' entre los diferentes sectores políticos.



El organismo, según la normativa, podrá "recomendar al Presidente de la República la declaratoria de zonas estratégicas de intervención" en regiones afectadas por la criminalidad.

Para el Gobierno esto simplemente significa "la llegada del Estado con sus instituciones " a las regiones más alejadas del país, como lo explicó la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez.



Este será, además, un "organismo asesor" del Presidente a la hora de decidir si se inician o no diálogos de paz con grupos al margen de la ley.



Para algunos sectores de oposición , esta normativa "le quita facultades al Presidente" y hace más complejo el proceso de iniciar diálogos de paz.



"Eso hace más engorroso el procedimiento para iniciar diálogos, ya no facilita las negociaciones sino que las hace más difíciles ", aseguró el senador del Polo Iván Cepeda, quien dijo que si la normativa es aprobada con este contenido en las plenarias de Senado y Cámara demandará ante la Corte Constitucional "varios artículos" de la ley.

No obstante el ponente del proyecto, el senador Germán Varón, expresó que el Consejo Nacional de Seguridad no es más que un organismo "asesor" y dejó en claro que las zonas especiales de intervención que podrá recomendar este organismo no afectarán los llamados PDET, que son las zonas creadas por el acuerdo con las Farc en las que el Estado deberá hacer una intervención especial de tipo social.



Otra de las polémicas es la creación de una subcuenta en el Fondo de Programas Especiales para la Paz, que estaría destinada a financiar las llamadas zonas de intervención.



Algunos congresistas, como la representante Juanita Goebertus, de Alianza Verde, manifestaron que "esto es poner a competir" los recursos de la paz con dineros destinados a temas de seguridad.



Este organismo, según lo aprobado, además podrá "definir cuándo una organización se puede calificar como grupo armado organizado".



Uno de los puntos que contemplaba la iniciativa pero que fue eliminada es la que creaba nuevas precondiciones para iniciar procesos de paz.



Otra de las disposiciones de este proyecto es que se crea el Registro Nacional de Identificación Balística , adscrito al Ministerio de Defensa, que tendrá a su cargo algunos de los temas concernientes al porte de armas .



La iniciativa pasa ahora a manos de las plenarias de Senado y Cámara.



