Avanza proyecto que recorta las vacaciones de los congresistas

Contrario a los pronósticos, el proyecto que busca recortar las vacaciones de los congresistas pasó en su segundo debate en la Plenaria de la Cámara.

Si bien aún le falta mucho tramo por recorrer, pues por tratarse de una reforma constitucional debe superar ocho debates en el Congreso, el hecho de que la iniciativa haya superado sus dos primeras discusiones ha sido celebrado en el Legislativo.



"Es un pequeñísimo paso hacía la recuperación de algo de la legitimidad del Congreso", expresó Gabriel Santos, autor del proyecto.



Según Santos, la iniciativa se busca que el primer período de sesiones comience el 20 de julio y termine el 16 de diciembre y que el segundo periodo abarque desde el 16 de febrero y concluya el 20 de junio.



Así, habría un periodo de sesiones más extenso, que permita una discusión parlamentaria más productiva.

Una pequeña (sobre) reacción de lo que es un pequeñísimo paso hacía la recuperación de algo de la legitimidad del Congreso. Perdonarán la dicha, pero hoy no quepo en la ropa. ¡Logramos sacarlo de Cámara! https://t.co/TCGNPcZykn pic.twitter.com/Pk3dLX5ata — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) April 28, 2021

Para el congresista es “absolutamente penoso que el Congreso de la República no pueda sesionar, no pueda hacer control político, no pueda debatir leyes, presupuestos y demás, durante tanto tiempo del año, se tiene un Congreso maniatado y sin funcionar”.



La aprobación de este proyecto en segundo debate fue celebrada por varios congresistas: "El debate no es cuánto trabajamos, sino si necesitamos más tiempo, o no. En los últimos años hemos sido convocados a 11 sesiones extraordinarias, lo que significa que sí necesitamos más tiempo para debatir. Celebremos los 30 años de la Constitución con este mensaje", manifestó el representante César Lorduy.

Razones para recortar las vacaciones

Santos explicó que es necesario ampliar los periodos legislativos por cinco factores puntuales:



1. Durante la legislatura 2018 - 2019 el 65 % de los proyectos radicados fueron archivados por términos y tan solo el 9 % cumplió con todos los trámites para su aprobación.



2. Los colombianos no cuentan con la posibilidad de realizar control político por medio del Congreso de la República sobre la gestión de asuntos de interés nacional durante cuatro meses, un tercio del año.



3. Resulta fundamental favorecer el avance de las investigaciones respecto de los altos funcionarios cobijados por fuero especial en materia penal.



4. La ampliación del tiempo de sesiones favorecerá la legitimidad social del Congreso de la República y fortalecerá su presencia en los principales espacios de actividad democrática.



5. En el curso de las últimas doce legislaturas, se convocaron 12 sesiones extraordinarias, lo cual representa un costo extra para los contribuyentes.



