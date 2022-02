Son muchas las personas en este país, tanto famosos de la farándula como gente del corriente, que han sido víctimas de los procedimientos con biopolímeros, sustancias sintéticas que de acuerdo con conceptos de los expertos no son aptas para el uso humano en la medida que afectan los tejidos y órganos generando daños irreversibles incluso llevando hasta la muerte.



Para nadie es un secreto que abundan los casos en los que se han afectado a cientos de colombianos, quedando incluso cicatrices para toda la vida.

Es ante esto que en el Congreso avanza en su trámite para segundo debate un proyecto de ley que busca regular, mediante su prohibición y comercialización, el uso de sustancias modelantes ilegales en procedimientos estéticos de belleza tales como los polímeros, los biopolímeros y algunos similares.



La representante a la Cámara Norma Hurtado es la autora del proyecto de ley mediante la cual se busca poner fin a esta situación que ha afectado a cientos de familias en el país.



La congresista vallecaucana aseguró que las complicaciones derivadas del uso de sustancias modelantes ilegales son cada vez más visibles y preocupantes. Dijo que es un flagelo que no distingue condición social, nivel de ingresos o formación profesional y afecta tanto hombres como mujeres.



Esta iniciativa, que busca sancionar con cárcel a las personas que apliquen sustancias modelantes ilegales, entre otras medidas, impondrá extinción de dominio al inmueble o establecimiento de comercio donde se apliquen y la venta del inmueble será destinada a indemnizar a las víctimas.



La congresista dijo que las sustancias modelantes no autorizadas en procedimientos estéticos no pueden seguir cobrando más vidas. “Hoy las víctimas nos exigen actuar cuanto antes para evitar el sufrimiento y dolor de miles de ciudadanos ante la falta de regulación”, agregó Hurtado.



Además de establecer la cárcel para quienes apliquen este tipo de sustancias, el proyecto también establece dos agravantes a los delitos existentes de lesiones personales y homicidio cuando estos sean consecuencia de la aplicación de sustancias no autorizadas.



El proyecto de ley está compuesto 13 artículos y propende igualmente por establecer campañas de difusión que permitan a la gente informarse y educarse de los efectos causados por este tipo de sustancias.



También establece que se debe cumplir con la obligatoriedad de campañas pedagógicas masivas y establece la obligatoriedad de anuncios en locales comerciales estéticos, en sedes físicas y páginas web respecto a la prohibición de aplicación de estas sustancias.



De la misma manera se plantea incluir en el Plan de Beneficios en Salud los procedimientos de retiro o manejo de sustancias modelantes no permitidas, siempre y cuando su permanencia en el cuerpo humano impida la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas. También incorpora tratamientos en salud mental.



Igualmente establece un registro de control y ventas, como un sistema de información interoperable que soporte el registro de control para la comercialización y uso de sustancias modelantes ilegales.



Paralelo a lo anterior fija sanciones administrativas en salud enmarcadas como medidas sanitarias, tales como cierre del establecimiento, decomiso o destrucción de productos, suspensión de servicios.



De acuerdo con el cirujano plástico Carlos Alberto Ríos, los biopolímeros se pueden definir como una serie sustancias inyectables que afectan directamente a los tejidos órganos y sistemas. Dijo que usualmente produce lesiones irreversibles y ocasionalmente irreparables.



Al proyecto le restan tres debates en el Congreso, los cuales se espera que se le den antes de concluir el año.



