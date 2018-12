Avanza proyecto que pone a hombres a demostrar paternidad

Que el procedimiento para reconocer a los hijos extramatrimoniales sea más breve y no afecta a las madres que muchas veces deben luchar solas por sus hijos, es lo que busca un proyecto de ley aprobado por la Comisión Primera del Senado.

La iniciativa busca que ahora no sea la madre la que tenga que demostrar la paternidad, como ocurre actualmente, sino que será el padre quien la deba desvirtuar o confirmar en los casos de hijos nacidos por fuera del matrimonio.



"Anteriormente la madre soltera tenía que registrar al hijo con sus apellidos y señalar quién sería el padre, pero hasta que la notaría no hablara con el involucrado y se demostrará la paternidad no se podría registrar con los apellidos de ambos" explicó la senadora Esperanza Andrade, ponente del proyecto.



Con esta propuesta, una vez la madre señale quién es el padre y si este no está de acuerdo, se le darán 30 días para desvirtuar el señalamiento, para lo cual podrá recurrir a una prueba de ADN.

Según la iniciativa, el procedimiento será "más expedito, correspondiendo al padre la carga de la prueba, pues basta, solamente el señalamiento de la madre para que se inicie el proceso de reconocimiento".

En el debate hubo polémica, pues algunos senadores señalaron que esto podría llevar a que, eventualmente, haya denuncias contra hombres que realmente no son padres de un menor, pues no hay "castigo por falsa denuncia". Este punto quedó pendiente de ajustar para los próximos debates.



La iniciativa deberá superar tres debates más para convertirse en ley.



