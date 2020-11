Avanza proyecto que elimina los cobros exagerados en las universidades

La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca limitar los precios de derechos que cobran las universidades por distintos servicios adicionales a la matrícula semestral y les prohíbe a las universidades públicas y privadas realizar altos cobros a los estudiantes en temas como los derechos de grados, las matrículas extemporales, los certificados, entre otros.



(Puede leer: ¿En qué sobresalen las mejores universidades de Colombia?)

Esto, como una medida de alivio para evitar la deserción estudiantil y garantizar la permanencia de los estudiantes al eliminar estas barreras.



La propuesta busca que por los derechos de inscripción, de matrícula, de realización de exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios, derechos por la realización de cursos especiales y de educación permanente, los de grado y la expedición de certificados y constancias, no se incremente su valor, sino hasta el 10% de la matrícula en las universidades privadas.



(Además: Aprueban en primer debate proyecto para crear la cédula animal)



La iniciativa plantea que las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas fijen el plazo mínimo para efectuar el pago de la matrícula ordinaria, "el cual no podrá ser inferior a veinte días calendario, a partir de la entrega del respectivo recibo".



Asimismo, el pago de forma extraordinaria o extemporánea, no podrá exceder el 50 por ciento de inflación del año inmediatamente anterior.

¡Buenas noticias! Aprobamos en @CamaraColombia proyecto de ley que elimina los cobros exagerados en #Universidades (certificados, derechos de grado, matriculas extemporáneas...) Todo en beneficio de los estudiantes. En @PartidoVerdeCoL entendemos que la educación es el camino. pic.twitter.com/C3XBASR1YM — Wilmer Leal Pérez 🌻 (@Wilmerlealp) November 12, 2020

El proyecto pasará al tercer debate en el Senado y de aprobarse pasará a la plenaria de esa corporación para así convertirse en ley.

Otras noticias de Política:

- Uribe pasa al ataque contra Fajardo



- 75.000 personas dejaron las armas en el país en los últimos 20 años

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET