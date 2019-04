Toma aire reforma que busca que el secuestro no sea delito amnistiable

En medio de las dificultades que vive en el Congreso, el Gobierno Nacional logró salvar este miércoles en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes una de sus reformas bandera: la que estipula que en ningún caso el secuestro o el narcotráfico serán considerados delitos políticos o conductas conexas a estos.

Esto implica que esas conductas, una vez se apruebe la reforma, no podrán ser amnistiables ni indultables.



Según había explicado ya la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, la Constitución da un tratamiento ‘privilegiado’ o ‘benévolo’ a los delitos políticos, lo que consiste, principalmente, en considerarlos indultables, amnistiables, en no proceder la extradición contra sus autores y en no generar antecedentes que impidan a sus autores el acceso a cargos de elección popular.

Borrero aseguró que tanto el secuestro como el narcotráfico han sido delitos que tradicionalmente se han excluido del beneficio de conexidad con delitos políticos, dada la gravedad del daño social que han causado.



"No podemos hacer una reforma hacia atrás, esto aplica para futuros grupos que quieran iniciar procesos con el Estado. Deben saber que el narcotráfico y el secuestro no serán amnistiables", dijo Prada.



El proyecto, que superó este miércoles su quinto debate, debe superar tres debates más para convertirse en ley.



