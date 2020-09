Avanza proyecto para que parejas decidan el orden de los apellidos

Este jueves se aprobó en segundo de cuatro debates el proyecto para que las parejas, de común acuerdo, puedan decidir el orden de los apellidos al momento de registrar a los hijos. El proyecto indica que la ley también aplicaría para los hijos de las parejas del mismo sexo.

La iniciativa, presentada por los congresistas María José Pizarro de la Coalición Decentes y Gustavo Londoño, del Centro Democrático, fue propuesta pensando en las mujeres que cuidan a sus hijos de manera exclusiva.



"Más de 12 millones de mujeres somos cabeza de hogar. Además, los hombres han venido avanzando en el reconocimiento de la labor que realizamos las mujeres", aseveró Pizarro.

Por su parte, la representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, y quien ha apoyado este proyecto, señaló que esto es "hoy una prioridad".



Goebertus agregó que el argumento de los contradictores es "que poner primero el apellido del padre ha sido un tema 'culturalmente correcto' y 'tradicionalmente pacífico', a lo cual ella se opone.



"Yo discrepo que la identidad de la familia son los apellidos, la identidad de la familia son los valores", puntualizó.



En 2019, la Corte Constitucional tumbó una ley por la cual los hijos deben llevar primero el apellido del padre.



En ese momento, la mayoría de los magistrados consideró que darle preponderancia al apellido del padre viola un derecho fundamental de la Constitución del 91: el de la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, tumbaron el orden que fijaba la Ley 54 de 1989 y le dieron un plazo de dos años al Congreso para que regule el registro, respetando la igualdad.



La Corte estableció que, si de aquí a junio del 2022 el Congreso no ha expedido dicha ley, a la hora de registrar a sus hijos, los padres tendrán que ponerse de acuerdo sobre qué apellido va primero. Si no hay consenso, entonces el orden lo decidirá un sorteo que deberá realizar el funcionario encargado de hacer el registro, ya sean los registradores, notarios, cónsules, y hasta los jueces, en caso de que haya controversias.



Sin embargo, hasta la fecha no se ha regulado este asunto. Ahora el futuro del proyecto lo definirá el Senado, que debe decidir si lo aprueba o no.

