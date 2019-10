Avanza reforma para que delitos sexuales no estén en acuerdos de paz 

La iniciativa que pretende que los delitos sexuales contra menores cometidos en el marco del conflicto no hagan parte de futuros acuerdos de paz superó este lunes un nuevo debate en el Congreso de la República.



Esta reforma constitucional, de autoría del Gobierno Nacional y aprobada en el quinto de ocho debates, busca modificar el artículo 44 de la Constitución Política, el cual establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

“Con el proyecto de las penas ordinarias para delitos sexuales de niñas y niños lo que queremos es que nunca más vuelvan a considerarse penas excepcionales para estos delitos. Muy dura la discusión, pero finalmente pasa a quinto debate”, aseguró la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al término de la sesión en la Comisión Primera del Senado, donde se aprobó la iniciativa con 13 votos a favor y uno en contra.

Durante la discusión el senador Roy Barreras, de ‘la U’, advirtió que es clave que no haya retroactividad, pues, de lo contrario, “se estaría destruyendo el acuerdo de paz”.



Frente a esto, la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia dijo que ese no es el propósito de la iniciativa y que se respetará el acuerdo de paz.



“Este proyecto busca precisamente que los violentos alzados en armas que violan a las niñas y a los niños campesinos no tengan impunidad”, agregó Valencia.

De acuerdo con la ministra del Interior, dentro de la política del Gobierno se busca proteger a los niños niñas y adolescentes como un imperativo moral, además de garantizar aplicación estricta de sanciones contempladas en el Código Penal por delitos sexuales contra menores como un imperativo legal.



"Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es un imperativo moral. Garantizar aplicación estricta de sanciones contempladas en el Código Penal por delitos sexuales contra menores es también un imperativo legal", puntualizó Gutiérrez.



Ahora el proyecto pasó a manos de la plenaria del Senado.



