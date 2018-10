Avanza extensión al periodo de los actuales gobernadores y alcaldes

En medio de un arduo debate, cargado de tensión y cruces de declaraciones entre los representantes, la Comisión Primera de la Cámara aprobó, en el primero de ocho debates, el proyecto que extiende el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores por más de dos años.



Esta reforma constitucional, en su esencia, busca la unificación de periodos, es decir que los cuatro años de periodo del Presidente, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados y los ediles comiencen y terminen al tiempo.

Para lograr esto, una de las propuestas es extender el periodo de los actuales mandatarios locales hasta julio de 2022, lo que que no ha caído nada bien en algunos sectores de la oposición.



Precisamente este punto es el que generó una aguda polémica.

"Es un mico, es un orangután el que se cocina en este proyecto. Si este Congreso extiende el periodo de los alcaldes y gobernadores, por qué no pensar en hacer lo mismo con los congresistas y el presidente. No sé puede sentar ese precedente", dijo el representante de 'la U', Jhon Jairo Hoyos.



Ante esta declaración, el uribismo pidió respeto por la corporación.



"No se puede dejar en el aire que aquí se viene a pagar favores. No se puede hablar de micos, porque eso sería dejar en el aire que aquí se patrocina la corrupción. Eso no puede ser", expresó el representante del Centro Democrático.



Por tratarse de una reforma constitucional, está iniciativa debe superar ocho debates en total, de los cuales restan siete más.



