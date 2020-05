Autorizan reapertura de nuevas oficinas de instrumentos públicos

A partir de este lunes ya serán 100 las oficinas de instrumentos públicos que estarán en funcionamiento en el país.

La reapertura de estas entidades es clave, por ejemplo, para hacer la legalización de las viviendas nuevas, lo que permitirá dar mayor movilidad al sector de la construcción, que se puso en funcionamiento desde el pasado 27 de abril.



El anunció lo hizo la Superintendencia de Notariado y Registro, que informó que estas oficinas tendrán jornada continua desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. Solo podrá haber cinco personas dentro de las instalaciones que antes de ingresar deben tomarse la temperatura y permanecer con la distancia requerida.

Hace ocho días apenas se habían puesto en funcionamiento 11 oficinas en todos el país, lo que provocó una alertada lanzada por el congresista del Tolima Ricardo Ferro, quien pidió abrir más oficinas, pues al no poder legalizar las matrículas de las viviendas nuevas, no se puede hacer el desembolso de los subsidios, situación que incide directamente en los ingresos de las empresas de este sector, por lo cual si no se hace efectiva esta medida, tampoco se dinamizará la economía en las obras privadas.“El sector constructor no tiene plata, no hay flujo de caja, no tienen con qué pagar obreros, la idea de reabrir este sector es que haya empleo para que la gente tenga con qué comer”, manifestó el representante del Centro Democrático.

¡Excelente noticia para sector construcción y 32 subsectores que dependen de la misma!



Tal y como lo solicitamos, @Supernotariado a través de Resolución 03931 abre más oficinas de registro.



Esta decisión agilizará reactivación económica en estos municipios y sus alrededores pic.twitter.com/NpU5vd0J4y — RICARDO FERRO (@RicardoFerro_) May 15, 2020

Las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que cuentan con la posibilidad de realizar la radicación remota no presencial de las escrituras públicas, lo podrán seguir haciendo. Es decir, las notarías deberán enviar el documento a las oficinas, a través de un correo habilitado para este fin. De esta forma el usuario podrá realizar todo el trámite de registro desde la notaría.



Estas son las oficinas que se reabren a partir de este lunes.

Un tercer grupo de Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos reanudarán su servicio al público desde el 18 de mayo; con estas son más de 100 ORIP que reabren sus puertas luego validar la implementación de los protocolos de bioseguridad.

Clic aquí 👉 https://t.co/hd7BomVbqM pic.twitter.com/1q7uRZyDLr — Supernotariado (@Supernotariado) May 16, 2020



