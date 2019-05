‘La marihuana es la sustancia ilícita más consumida’: Minjusticia

Un 87 por ciento de los consumidores de drogas ilícitas en Colombia consume marihuana. El dato lo reveló este martes la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, en medio de un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado.

“Del total de consumidores de drogas ilícitas, el 87 por ciento consume marihuana. La cocaína es la más consumida por los universitarios y está aumentando en la población escolar”, afirmó la Ministra de Justicia, en el debate citado por el senador petrista Gustavo Bolívar.



La funcionaria dijo también que, desde el 2013, se ha notado un “aumento del consumo de cualquier droga ilícita”, entre las que mencionó la cocaína, el bazuco y el éxtasis.

Agregó que otro estudio realizado en 2016 reveló que hay 7 departamentos en los que se presenta prevalencia del uso de drogas “alguna vez en la vida”, siendo Caldas en el que más se presenta este fenómeno.

Sobre las nuevas sustancias, Borrero afirmó que el Gobierno ve “con mucha preocupación” la presencia de 32 “que no se producen en Colombia y que vienen del exterior”.



Según la Ministra, en agosto del 2018, cuando comenzó el nuevo gobierno, Naciones Unidas, validador consultado por el mismo Ejecutivo, informó “un censo de 209.000 hectáreas de coca” sembradas en Colombia.



“Lo hemos intentado todo, pero lo hemos intentado mal. No tenemos una política integral. Tenemos un Estado fragmentado para esa acción. Nos pusimos en la tarea de hacer una política integral, establecer unas metas claras a las que queremos llegar”, dijo.



La funcionaria también le hizo un llamado a la exguerrilla de las Farc para que cumpla el acuerdo de paz en el tema de drogas ilícitas y confirmó que “aún no han entregado todas las rutas” por las que supuestamente transportaban este comercio.



“Yo creo que las abandonaron o se las dejaron a las disidencias o a esa nuevas formas de delincuencia que hay en el territorio”, dijo Borrero.

El senador Bolívar, citante del debate, habló de los escasos resultados de la lucha contra el narcotráfico en los últimos años y las enormes cifras de dinero invertido y muertes ocasionadas por el combate a este flagelo.



Igualmente, reveló un estudio sobre este tema según el cual 69.000 personas mueren al año “por sobredosis de droga”, mientras que “el alcohol mata 3,3 millones de personas al año”, el “hambre mata 9,2 millones de personas año” y “el tabaco mata 7,3 millones de personas al año”.



“¿Alguien de ustedes cree, en serio, que el consumo se va a acabar?, yo creo que nunca”, afirmó Bolívar.



