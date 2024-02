¿En qué queda la moción de censura a la ministra del Deporte tras su renuncia?

Todo estaba listo para que este viernes 16 de febrero, cuando se reanudara la legislatura, se agendara el debate de moción de censura contra la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, en el Senado de la República.



Desde el Congreso señalaban a la alta funcionaria como una de las principales responsables de la pérdida de la sede los Juegos Panamericanos que se iban a realizar en Barranquilla en 2027.



(Además: ¿Por qué el Congreso madrugó este año y reanudará la legislatura el 16 de febrero?)

Fue por esta razón que 32 senadores estaban detrás de la salida de Rodríguez después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro incumplió con los pagos a Panam Sports, organización de las justas deportivas, lo que desencadenó que el país perdiera el derecho a organizar los juegos.



(Lea también: López: 'El debate democrático no incluye solo al Congreso, incluye a la ciudadanía')

Facebook Twitter Linkedin

La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

"El haber perdido los juegos panamericanos no solamente es una vergüenza nacional e internacional, también amerita que exista una responsabilidad política y por ende la ministra debe abandonar su cargo de manera inmediata”, comentó el senador David Luna, de Cambio Radical, en su momento.



Pero ahora, con la renuncia de la alta funcionaria, quien le envió una carta al jefe de Estado en la noche de este miércoles 14 de anunciando su salida del cargo, queda en el aire la moción.



(Siga leyendo: Miguel Uribe: 'Es mejor que las reformas se hundan, es imposible arreglarlas')



"Cerca de cumplir un año al frente de esta cartera tan importante para la salud física y mental de los colombianos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que usted me brindó, no solo a mí como persona, sino al gremio de los maestros y los educadores físicos, sin su visión, no hubiese sido posible que profesionales de este ramo ocupáramos tan distinguida posición", dijo en su carta de renuncia, en la cual no hizo ninguna mención al tema de los olímpicos.

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá 08 marzo 2023. La ministra del deporte, Astrid Rodriguez en entrevista para El Tiempo. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

La citación a moción, entonces, queda sin efecto, ya que esta solo aplica para funcionarios en el cargo.



De hecho, son varios casos de ministros que han sido citados a moción de censura que al ver que las fuerzas en el Congreso no están a su favor renuncian. El más reciente fue el del exministro del gobierno Duque Guillermo Botero, de Defensa, quien fue ante la inminente derrota en la moción de censura en el Senado dejó el cargo.



(También: Se inicia un semestre decisivo en el Congreso, ¿qué pasará con las reformas sociales?)



Y aunque no había una mayoría definida para sacar a Rodríguez, cada vez eran más congresistas los que expresaban su rechazo a la gestión de la ahora exministra.



Precisamente Luna, uno de los principales promotores del debate, afirmó que la salida del cargo a pocas horas del reinicio de la legislatura no era casualidad.



"A la ministra del Deporte la tumbamos los 32 senadores que firmamos la moción de censura. Que se haya apartado del cargo a menos de 24 horas del regreso a sesiones del Congreso no es casualidad. ¡Colombia y Barranquilla se respetan! Mantendremos el debate para demostrar la verdad", afirmó Luna luego de confirmarse la salida de la ministra.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA