Así van los proyectos de ley que el Comité del Paro presentó al Congreso

El pasado 27 de julio el Comité Nacional del Paro, junto a una bancada de más de 50 congresistas, radicaron 10 proyectos de ley después de las movilizaciones que se llevaron a cabo tras el Paro Nacional.



Las propuestas presentadas al Congreso de la República buscaban beneficiar a los colombianos que se han visto afectados por la pandemia y la crisis económica que esta generó; a su vez, solventar el descontento social que se evidenció durante las movilizaciones.



¿Cuáles son los proyectos?

Los proyectos de ley presentados al Senado son el de renta básica de emergencia como medida para garantizar derechos ciudadanos, el cual busca dar un SMMLV por 12 meses a 7,5 millones de hogares en condición de pobreza; el de garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica; el de la reforma de la ley 1622 de 2013, que incentiva la participación política de la juventud; el de la modificación del decreto 569 de 2021; el de la política de fijación de precios de los productos e insumos agropecuarios en el mercado nacional; el de la reforma a la Policía; y el de las acciones contra la violencia basada en género.



Por su parte, el Comité Nacional del Paro presentó ante la Cámara de Representantes el de la derogatoria del Decreto 1174 de 2020; el de la Matrícula Cero con el que se busca garantizar la gratuidad universal de la educación superior en todo el país; y el de reactivación económica de las MiPymes y apoyo para la generación de empleo.



Los diez proyectos se presentaron después de las manifestaciones del Paro Nacional. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

¿Qué pasó con los proyectos de ley?

Casi dos meses después de que fueran presentados, la pregunta es ¿qué pasó y qué sucederá con estos diez proyectos de ley que buscan beneficiar a 30 millones de connacionales?.



De acuerdo a lo que le comentó a EL TIEMPO Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, hasta ahora solo dos de los diez proyectos tienen ponente asignado. Estos son, el que busca garantizar la protesta pacífica con el desmonte del Esmad y el que tiene como fin incentivar la participación política de la juventud.



“Hasta ahora solo hay dos proyectos de ley que tienen ponentes, el del desmonte del Esmad y el de la juventud, los otros ocho proyectos duermen en el sueño de las jugaditas del Gobierno y la bancada del Gobierno. Es decir, están totalmente engavetados y por tal motivo la agenda legislativa no ha podido avanzar”, aseguró Arias.



El Comité espera que se debatan en el Congreso de la República de Colombia. Foto: César Melgarejo / ELTIEMPO

No obstante, aunque estos proyectos van un paso más que los otros, indica que “aún no han citado a las respectivas discusiones y debates para que presenten las ponencias”.



Por su parte, el senador de oposición Iván Cepeda, quien fue uno de los congresistas junto con los que se presentaron los proyectos, le dijo a este periódico que “no veo avance de carácter significativo en ninguno de estos. Muchos han sido archivados y no se les ha asignado ponente y, por tanto, en una etapa avanzada veo difícil que puedan abrirse paso”.



El político del Polo Democrático Alternativo cree que “ha habido una abierta desidia hacia esas propuestas. Es evidente. A pesar de que hemos insistido que en distintas comisiones se nombren los ponentes, no se ha hecho”.



Tanto Cepeda como Arias, coinciden en que los proyectos se encuentran estancados debido a la falta de voluntad por parte del Gobierno Nacional y del Congreso.



No obstante, EL TIEMPO consultó con el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien asegura que ninguno de los siete proyectos que se presentaron en el Senado están “archivados” ni “engavetados”, pues todos han sido “enviados a las comisiones correspondientes”.



“No tengo proyectos represados en ninguna de las comisiones. Ya se asignaron las comisiones por competencia de cada una de ellas y estamos pendientes de poder avanzar, que ellos nombren el ponente y radiquen las ponencias. Es un trámite interno de las comisiones”, aseguró Gómez.

¿El Cómite del Paro hará algo si no se radican?

Lo cierto es que la CUT ha asegurado que ya están tomando medidas para evitar que los proyectos queden en el olvido. “La táctica del Gobierno es ni siquiera debatirlos, nosotros tendremos la táctica de ir a molestar allá. Tenemos previsto alguna conversación con la bancada alternativa para que hagan dos audiencias públicas en la plenaria del Senado y en la plenaria de la Cámara para que se debatan los diez proyectos de ley. Estamos en esa atacada”, indica Arias.



A su vez, han asegurado que si se les da una negativa de darle trámite a estos proyectos, seguirán movilizándose en las calles. “Vamos a seguir movilizándonos y a mandar cartas. Combinar cartas y movilizaciones en las calles para insistirle al Gobierno y al Congreso que tienen que darle trámite a los proyectos de ley”, puntualizó.



