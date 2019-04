¿Qué pasó con los proyectos anticorrupción?

A pesar de que fueron radicados en medio de una gran expectativa, la mayoría de los proyectos derivados de la consulta anticorrupción no lograron despegar en el Congreso con la fuerza que se esperaba. De los siete puntos que hacían parte de la consulta votada en agosto del año pasado, solo dos están cerca de ser realidad.

Aunque el presidente Iván Duque dijo en septiembre pasado que esperaba que los proyectos estuvieran aprobados antes de finalizar este año, la realidad fue otra.



La prioridad que le ha tenido que dar el Congreso a otras discusiones prioritarias como la del Plan Nacional de Desarrollo y las objeciones a la ley estatutaria de la JEP han conspirado para que los proyectos anticorrupción se encuentren estancados en medio del trancón legislativo en este reinicio de las sesiones ordinarias. Si bien unos pocos han estado en el orden del día de las plenarias, no han alcanzado a ser aprobados.

Espero que no sea esta ninguna maniobra dilatoria y que se les pueda cumplir a los más de 11 millones de colombianos que votaron este punto FACEBOOK

TWITTER

“Tenemos el compromiso de tramitar estos proyectos, pero no se nos puede olvidar que la consulta anticorrupción no pasó, no alcanzó el umbral”, señaló un congresista de la coalición de gobierno.



Los únicos proyectos que han tenido un avance significativo son el que quita los privilegios de cárcel especial a los condenados por actos contra la administración pública y el que permite que los delitos de corrupción no prescriban.



Esto se dio gracias a que estos puntos fueron introducidos en una iniciativa de la Fiscalía que ya hacía trámite en el Congreso y a la que le resta solo un debate. Sin embargo, este proyecto se encuentra estancado desde noviembre del año pasado, especialmente porque en la plenaria del Senado se ha presentado un cúmulo de impedimentos que no han permitido iniciar la discusión.

A medio camino

A mitad de camino se encuentran iniciativas como la que obliga a los servidores del Estado a hacer pública su declaración de renta y de bienes, y la que pone a los congresistas a dar a conocer sus conflictos de interés.



Esta iniciativa ha sido puesta en el orden del día de la plenaria del Senado y ha tenido espacio para ser discutida, pero su aprobación ha tenido que ser aplazada, pues algunos legisladores no están de acuerdo con una disposición incluida en el articulado que los obliga a relacionar datos de sus familiares.



“Espero que no sea esta ninguna maniobra dilatoria y que se les pueda cumplir a los más de 11 millones de colombianos que votaron este punto”, expresó la senadora Angélica Lozano, una de las promotoras de la consulta.



En cuanto al proyecto que crea los denominados pliegos tipo para la contratación pública, también se encuentra a medio camino, pero el Gobierno Nacional emitió en marzo pasado un decreto que va en este mismo sentido, para los contratos de infraestructura y transporte a nivel nacional, con lo que ya estaría cubriendo buena parte de este punto de la consulta anticorrupción.

Con el decreto firmado por el presidente Duque, habrá lineamientos homogéneos para este tipo de contratos y no, como ocurre hoy, cuando cada gobernación o alcaldía los establece con algunas directrices propias.



En fila está un proyecto de la Procuraduría –que no hizo parte de la consulta pero sí está dentro del paquete anticorrupción– que busca establecer la responsabilidad penal para las personas jurídicas.



También está la reforma política, que si bien perdió gran parte de su columna vertebral y no estaba incluida dentro de la consulta, sí incluye una disposición que hizo parte de la consulta: el punto que limita a tres los periodos en cada corporación pública (Senado, Cámara, concejos y asambleas).

Salario de los congresistas

El proyecto de este paquete que sí fue sepultado de plano fue la reforma constitucional que congelaba el salario de los altos funcionarios del Estado, incluidos los congresistas.



Este acto legislativo no se pudo tramitar en la Comisión Primera de la Cámara, pues 36 de los 38 representantes que conforman esta comisión se declararon impedidos para discutir la iniciativa, al considerar que estaban legislando en causa propia.



El Gobierno anunció que insistiría con esta iniciativa este año. “Habría que buscar una redacción para que esta reforma tenga efectos hacia el futuro y no sobre el salario de los actuales congresistas”, dijo en su momento la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Según conoció este diario, esta reforma no ha sido radicada nuevamente.



También fue hundida la iniciativa que limitaba a tres los periodos en corporaciones públicas, pero fue rescatada nuevamente en la reforma política.



El punto que proponía que los presupuestos públicos se discutieran en audiencias públicas con participación ciudadana no fue ni siquiera discutido y se anunció que se empezaría a debatir a partir de este semestre.

El ausentismo parlamentario y el alto salario que devengan los legisladores, así como los actos de corrupción que han involucrado a algunos parlamentarios son las mayores críticas que la ciudadanía constantemente expresa sobre el Legislativo.



Esta no es la primera vez que llegan al Congreso proyectos para obligar a los congresistas a rendir cuentas y a hacer pública su declaración de renta, pero en anteriores oportunidades han tenido poco éxito.



Ese es el temor de algunos en el Capitolio, que la historia se repita.



POLÍTICA