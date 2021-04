Así va proyecto con el que se busca enfrentar a corruptos

El estatuto anticorrupción, que es la gran apuesta del Gobierno Nacional para enfrentar a quienes atentan contra las finanzas del Estado, apenas se apresta para su primer debate y ya empezó ser ‘peluqueado’ en el Congreso.



De acuerdo con la secretaria de Transparencia de la Presidencia, Beatriz Londoño, la iniciativa contempla atacar los bienes de los corruptos, la responsabilidad administrativa de las empresas, agilizar la extinción de dominio y la protección de quienes denuncien, entre otros temas.



Básicamente, la norma, construida en conjunto por 25 entidades del Estado y liderada por la Vicepresidencia, les otorga más ‘dientes’ desde el punto de vista administrativo y fiscal a las entidades encargadas de castigar los actos de corrupción, pero también tiene un componente pedagógico y disuasivo.



No obstante, ha llamado la atención que para la ponencia de primer debate, que será discutida la próxima semana por la Comisión Primera del Senado, se modificaron algunos puntos, que si bien no generan preocupación en el Gobierno, sí resultan claves.



Por ejemplo, se eliminó el componente relacionado con las inhabilidades para quienes financien campañas. Este artículo buscaba evitar que quienes le aporten a un candidato y este resulte electo se puedan ver beneficiados en materia de contratación.



Según argumentó en la ponencia el senador Germán Varón, ponente de la iniciativa, este artículo era “desproporcionado, restrictivo y con impactos imprevistos, pues en un asunto de tal complejidad debe legislarse en coherencia con normas no solo sobre inhabilidades para contratar, sino en el caso específico impacta el funcionamiento del sistema político”.



También se retiraron del texto los artículos que buscaban hacer más transparente la elección de personero, lo anterior “debido a que es una regulación correspondiente al régimen municipal”, así mismo, según el ponente, la Corte Constitucional declaró inexequible la posibilidad de que el concurso público para elección de personeros se realizara a través de la Procuraduría General. Deben hacerlo los concejos municipales.



Estos aspectos, según la secretaria de Transparencia, se modificaron “en consenso con el Gobierno y las diferentes entidades”, pues el Ministerio del Interior está trabajando en reformas relacionadas con elección de personeros y financiación de campañas.



“No es que estos temas vayan a quedar por fuera de la legislación, sino que por unidad de materia se van a tratar en las otras reformas”, aclaró Londoño.

Puntos claves

Más allá de estos dos aspectos, el proyecto contempla varias herramientas para luchar contra la corrupción desde el punto de vista administrativo, especialmente para que, como lo aseguró Londoño, se pueda “atacarles el bolsillo” a quienes atentan contra las finanzas del Estado.



Por ejemplo, se introducen medidas de protección de la identidad de quienes presentan denuncias y la protección laboral a funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción. De esta manera, quien denuncie un acto de corrupción podrá tener la certeza de que no perderá su puesto.



También se contempla la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Es decir, se castiga a las empresas, y no solo a sus administradores, en las que se descubra sistematicidad y dolo en actos de corrupción.



Igualmente, se contempla un observatorio anticorrupción de la Secretaría de Transparencia, el cual administrará, recolectará, interpretará y compartirá con los entes de control, de manera permanente, la información relacionada con ciertas tipologías que permiten más fácilmente identificar hechos de corrupción.



