Avanza norma que pone a congresistas a exponer conflictos de intereses

Al tomar posesión del cargo, los congresistas tendrán que diligenciar un formato en el que detallen sus conflictos de intereses, a qué se dedican sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad y quiénes fueron sus financiadores.

Así lo estipula un proyecto de ley, aprobado este miércoles por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, que hace parte del paquete anticorrupción y que ahora pasa a manos de las plenarias de ambas corporaciones para surtir sus dos debates finales.



La idea del proyecto es conocer de antemano en qué casos los congresistas se deben declarar impedidos para discutir un proyecto, debido a que podrían incurrir en un conflicto de intereses y que legislen a favor de familiares o financiadores suyos.

La norma es clara al señalar que los legisladores deben dar a conocer en el portal cuentas claras quiénes fueron sus financiadores.

Durante la discusión se dejó en claro que cuando los congresistas legislen sobre sus salarios no tiene por qué haber impedimentos.



La senadora ponente, Paloma Valencia, del Centro Democrático, enumeró las circunstancias que no serán consideradas conflictos de interés: “No hay conflicto de interés cuando se disminuyen los beneficios, como por ejemplo el salario. Si vamos a disminuir el salario todos pudiéramos participar sin estar impedidos, dejando además muy claro que quienes votan no, tampoco están impedidos, porque simplemente están manteniendo las normas que rigen actualmente”.



Claro que la discusión no estuvo exenta de polémica, pues se incluyó una modificación en la que se disminuyó el conflicto de interés por causas familiares de cuarto grado de consanguinidad a segundo grado de consanguinidad.



"Voté sí a todo el proyecto menos a ese artículo", reconoció la senadora Angélica Lozano, una de las promotoras de la consulta anticorrupción.



Inicialmente el Centro Democrático fue acusado de haber introducido esa modificación, pero desde el uribismo hubo voces que negaron este señalamiento.

"Eso venía redactado de esa manera de la mesa técnica anticorrupción, en la que estuvieron todos los partidos, nosotros simplemente respetamos lo dispuesto allí", consideró el representante del Centro Democrático Gabriel Santos.



En las comisiones primeras aún están en cola dos de los proyectos anticorrupción: el que establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas y el que pone a los congresistas a rendir cuentas.



