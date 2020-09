Así se ve en el Congreso el presente y futuro del ministro de Defensa

Hechos como la misión de Estados Unidos en Colombia, las masacres, los supuestos abusos de algunos integrantes de la Policía y el Ejército y el fallo sobre la protesta social tienen al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en medio de la polémica.



Los senadores Ciro Ramírez, del Centro Democrático, y Antonio Sanguino, de Alianza Verde, dieron sus puntos de vista sobre el tema.

'No le veo lugar a la moción de censura': Ciro Ramírez

Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático. Foto: Archivo El Tiempo

¿Para usted, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, debe quedarse o debe irse?



No veo ninguna razón por la cual no deba quedarse; por el contrario, pienso que hay que darle todo el respaldo para que saque a los bandidos de las ciudades, porque creo que lo único que quedó de los acuerdos de La Habana fue que la violencia llegaría a las ciudades, y por eso el reto es consolidar y apoyar al ministro de Defensa y al Gobierno Nacional.



¿Cómo ve el debate de control político y la moción de censura que se le viene al ministro de Defensa en el Senado?



Este partido, el Centro Democrático, se ha hecho en la subida, es decir, en la oposición. Pienso que el control político en el Congreso es sano, y más con los recientes acontecimientos que han sucedido en el país, pero lo importante es que se respeten las mayorías que se den alrededor de Carlos Holmes Trujillo.



¿Cree que el tema de la misión de asesoramiento de Estados Unidos en Colombia, que motivó la moción de censura en el Senado, debió haberse votado previamente en esa corporación?



Hubo dos debates, cada uno de nueve horas, en los que el ministro de Defensa explicó, de manera rigurosa y descriptiva, de qué se trata este acuerdo de cooperación, quiénes están en Colombia, qué van a hacer, cuánto tiempo van a estar, todo, y las mayorías se han mostrado de acuerdo con esa misión.

¿En el uribismo ven a Carlos Holmes Trujillo como candidato a la presidencia en la campaña del 2022?

​

En este momento estamos en un gobierno que lo que quiere es cumplirles a los colombianos lo que prometió en campaña. Se prometió recuperar la seguridad después de la cantidad de cultivos ilícitos, del abandono de la política de seguridad que dejó fortalecidas a las bandas criminales y a las disidencias de las Farc. En este momento, la única campaña es cumplir con lo que se prometió.



¿Cómo espera que sea la votación de la moción de censura a Carlos Holmes Trujillo?



No le veo lugar a la moción de censura. Hemos visto en los últimos debates, por ejemplo en los que ha habido sobre la misión de asesoramiento en la lucha antidrogas, el apoyo mayoritario de los partidos políticos y, sobre todo, el apoyo al Gobierno y al ministro de Defensa para atacar a los bandidos, disminuir los cultivos ilícitos y seguir en la lucha contra el narcotráfico. Veo que esas mismas mayorías seguirán en la misma línea.

'Si el Ministro quiere ser candidato, que renuncie al cargo': Antonio Sanguino

Antonio Sanguino, senador por Alianza Verde. Foto: Juan Manuel Vargas / El Tiempo

Ante los hechos de las últimas semanas, ¿qué debe hacer el mindefensa?

​

Creo que debe dar un paso al costado y ocuparse de lo que realmente le interesa, que es su campaña presidencial y ser el candidato del Centro Democrático. Me parece inaceptable que abuse de su cargo y use el Ministerio para su candidatura. Si quiere ser candidato, que renuncie al cargo. Y no solo eso. Los indicadores de seguridad, que son su responsabilidad, son preocupantes.



Muchos dicen que las misiones de EE. UU. son parte de la relación bilateral, ¿por qué en este caso la oposición ha cuestionado tanto la que hay en Colombia?



El Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca han dicho otra cosa. Hay quienes consideramos que esta brigada va a hacer presencia en zonas de conflicto, fronterizas, que estará en terreno y que no está amparada en ningún convenio internacional y que, como lo ordena la Constitución, su presencia debe ser votada por el Senado. No es con cartas de apoyo, sino con los votos de los senadores, y esto no ha sucedido.



¿En la oposición piensan que Carlos Holmes Trujillo será candidato?



Cuando él comenzó a ser canciller, en 2018, el senador José Obdulio Gaviria, en un evento en Medellín, prácticamente proclamó su candidatura, y él públicamente lo reconoció. Y está muy bien que quiera ser candidato, pero que no lo haga desde el Ministerio de Defensa. Que atienda sus responsabilidades.

¿Entonces la embestida de la oposición contra Carlos Holmes Trujillo busca neutralizar un posible candidato en 2022?

​

No, para nada. Si el señor Carlos Holmes Trujillo es candidato, pues tendrá que enfrentarse a los demás candidatos, y en ese momento tendremos que tratar de derrotarlo a él y al proyecto uribista, que es autoritario y peligroso para la democracia. Lo que estamos pidiendo es que no abuse de su cargo para ser candidato.



¿Cree que la oposición logre tumbar al ministro?



Creo que en el Congreso cada vez es más evidente que el ministro va perdiendo espacio y respaldo. Hay sectores, no solamente de la oposición, sino de partidos como el Liberal, Cambio Radical y ‘la U’, que han manifestado su desacuerdo y reprochan las conductas del funcionario. Como se recuerda, ya un ministro de Defensa se cayó antes de que le aplicáramos la moción de censura. Esta vez puede ocurrir algo similar. Les aconsejaría al uribismo y al presidente Duque que si están muy afanados con la campaña de 2022, que saquen a Carlos Holmes Trujillo para ella.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA