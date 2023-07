A pesar de las expectativas por su triunfo, la senadora Angélica Lozano no fue elegida para asumir la Presidencia del Senado este jueves, luego de que su compañero de partido, el congresista Iván Name recibiera cuatro votos más en la votación que se hizo en la plenaria.



Con 54 votos a su favor, Name se antepuso a los 50 que recibió como respaldo Lozano.

Luego de que se conociera la votación, la senadora Lozano, en entrevista con EL TIEMPO, aseguró que recibió estos resultados con absoluta tranquilidad.



"Yo respeto siempre los resultados", declaró. Sin embargo, resaltó que previa a la nominación de Name, ya existía una determinación como bancada, en la que 12 de 13 senadores habían acordado respaldar la candidatura de Lozano.

Ahora bien, esto no le impide aceptar los resultados de ninguna manera. "Yo nunca peleo con los resultados, ni de las elecciones ni de las encuestas", aseguró Lozano.

¿Qué le depara al Gobierno con Name en la presidencia?

Dadas las críticas del senador Iván Name con el Gobierno del Cambio, su presidencia en el Senado podría tener efectos en el próximo año legislativo. De igual manera, Name declaró que durante su tiempo presidiendo el Senado se garantizarán los derechos de todos los senadores para llevar y debatir propuestas.

A su vez, Lozano señaló que el partido Alianza Verde consiguió algo que por primera vez alcanza con Name, también miembro del partido a la cabeza del Senado.

Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde. Foto: Diego Caucayo

"No pasa nada más", finalizó la senadora Lozano ante esta derrota frente a un compañero de su mismo partido.

