Andrés Calle, del Partido Liberal, fue elegido en la noche de este jueves como nuevo presidente de la Cámara de Representantes, en la primera jornada del nuevo periodo legislativo. En el Senado, entre tanto, hubo sorpresa de última hora con el triunfo de Iván Name, con 54 votos, sobre Angélica Lozano, que obtuvo 50.



(Además: Iván Name derrotó a Angélica Lozano y es el nuevo presidente del Congreso).

“Quiero ser factor de unidad, por eso le mando un saludo al presidente César Gaviria. Les pido apoyo para sacar adelante el partido más grande del país. 165 años de historia”, señaló Calle, que destacó al Pacto Histórico como la bancada que llegó a hacer política de una forma distinta.



Asimismo, el nuevo presidente de la Cámara agradeció a los ‘verdes’, Comunes y al resto de partidos que lo nominaron, incluyendo al Centro Democrático. “No seremos inferiores al reto de darles todas las garantía”, le dijo Calle al partido de oposición.

Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y la Cámara respectivamente. Foto: EL TIEMPO

El mensaje durante la votación de las dignidades de Cámara siempre fue el mismo: “Estamos cumpliendo los acuerdos”. Bajo esta postura, se desinfló la candidatura del liberal Julián Peinado, que quería hacerle la pelea a Andrés Calle, que era el candidato mayoritario de la bancada del Partido Liberal.



Y es que en la antesala, parecía que la disputa por la presidencia de la Cámara estaría reñida. Sin embargo, en las horas anteriores a la plenaria de Cámara se conoció que Carlos Ardila se bajaba de su candidatura. El anuncio lo hizo luego de una reunión con varios de su partido del ala más cercana al gobierno. Sin embargo, Peinado se mantenía en que seguía.



(Le puede interesar: La oposición realizó su discurso frente al presidente Gustavo Petro en el Congreso).



Las cuentas de este último es que podía ganar con el apoyo de la oposición y de los que no estaban cerca al Gobierno. Sin embargo, mientras el largo discurso del presidente Gustavo Petro se daba en la instalación del Congreso, llegaba la noticia de que Cambio Radical no iba con Peinado.



Los cercanos al representante comentaron que este era un golpe mortal, pues perdían una de las principales fuerzas de oposición. En la plenaria de la Cámara se terminó de desinflar la postulación de Peinado. Ninguna de las fuerzas, ni las que eran supuestamente seguras para Peinado, lo nominaron.



Sin una nominación, ni siquiera pudo pelear formalmente la presidencia.

Toda la pugna de los días previos, que incluyó una visita al expresidente César Gaviria, cabeza de los liberales, y una constancia firmada por este de que se podía lanzar sin ir en contra de su partido, quedó en nada.



La sesión de Cámara se resumió en las continuas nominaciones a Andrés Calle como presidente, al conservador Fernando David Niño como primer vicepresidente y a Juan Espinal, del Centro Democrático, como segundo vicepresidente. No hubo ni una nominación por fuera de los acuerdos.



La supuesta disputa entre tres candidatos por la presidencia quedó resumida en pronunciamientos en unanimidad por la misma plancha. Cuando fue claro que ni siquiera sería nominado, Julián Peinado hizo un duro pronunciamiento en sus redes sociales.



“Hicimos el esfuerzo, dimos la batalla, buscamos consenso entre las bancadas y a último minuto el Gobierno logró su objetivo: bloquear mi postulación y romper nuestra votación con los partidos para que el presidente de la Cámara sea el de su agrado”, dijo el representante Peinado que calificó de “muy peligroso” que la presidencia de la Cámara de Representantes cuente con un afín al gobierno.



(Siga leyendo: Las claves del discurso del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso).

Puja en Senado



Tras semanas de duras pujas en la Alianza Verde, que le corresponde la presidencia del Senado para la legislatura que se inició anoche, la congresista Angélica Lozano logró el apoyo del Pacto Histórico, luego de que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se reunió con la bancada ‘verde’ en la tarde de ayer y acordó que el Gobierno la respaldaría si ella daba todas las garantías para avanzar en las reformas sociales.

Angélica Lozano habla tras su derrota en el Congreso La senadora se pronunció luego de perder la presidencia del Senado en la plenaria de este 20 de julio. Foto: EL TIEMPO

Así las cosas, los votos del Pacto Histórico, que en principio estaban comprometidos con el senador Inti Asprilla, se fueron a favor de Lozano.



Tras la decisión, Asprilla, quien en principio tenía el respaldo del Pacto Histórico le hizo un duro reclamo al Gobierno durante la plenaria de elección por el apoyo a Lozano, pero dijo que seguía firme con el proyecto del cambio.



“Hoy he sufrido la primera derrota política. Es un momento doloroso. Agradezco a los miles de colombianos que me han expresado su apoyo en redes sociales que consideraban y que consideran que debo ser el presidente del Senado”, aseguró Asprilla mientras Name que se presentó a última hora inclinó la balanza a su favor y se quedó con la presidencia del Congreso de la República.

REDACCIÓN POLÍTICA