En 14 días, el Congreso reanuda nuevamente sesiones. Con el comienzo del nuevo año legislativo, cada una de las comisiones del Legislativo deben elegir a los congresistas que las presidirán en el periodo 2023 II-2024 I. En muchos casos será un proceso de trámite, pues ya la decisión está tomada desde antes del receso Legislativo. En otros casos, aún sigue la puja.



En este segundo grupo está la Comisión Primera de Senado. Si se cumplen los acuerdos, esta célula debe ser liderada en su segundo año por el Pacto Histórico. Se espera que Alexander López sea el que asuma la presidencia. Sin embargo, aún hay tensiones en la colectividad de izquierda debido a que hubo algunos choques con la salida de Roy Barreras y la llegada de Julio Estrada en su reemplazo.



También se ha hablado de algunas tensiones en las comisiones Quinta y Sexta de Cámara por cuenta de un supuesto intento desde los partidos de oposición por “romper” los acuerdos a los que se llegó en julio de 2022. Sin embargo, si todo sigue como se planteó hace un año, la Comisión Quinta de Cámara le pertenece en su segundo año al Pacto Histórico y los opcionados serían Leyla Rincon, conocida como la profe Leyla, y Erick Velasco. En la Comisión Sexta de Cámara aún no estaría claro el tema.

La Comisión Primera del Senado es una de las que aún tiene temas por definir. Foto: Prensa Senado

Otra célula en la que aún habría dudas es en la Comisión Cuarta de Senado. Es seguro de que le pertenece al Partido de la U, pero esta colectividad aún debe escoger si le entrega la presidencia a Juan Felipe Lemos o John Besaile. Se espera que en la próxima reunión de bancada, el 19 de julio se aclare.



En la Comisión Séptima de Senado también habría cierta polémica. También le pertenece al Pacto Histórico y lo más probable es que sea asumida por Martha Peralta Epiayú. Sin embargo, algunos miembros de la coalición de izquierda señalaron que desde la Casa de Nariño no habría completa satisfacción. Si no es esta, el otro nombre del Pacto en esta comisión es Piedad Córdoba.



En teoría, en las otras comisiones la decisión es más fácil y casi todo está decantado. Por ejemplo, en la Comisión Primera de Cámara se espera que se elija al liberal Óscar Sánchez como presidente para el segundo año legislativo.



A esta misma colectividad se le deben entregar por acuerdos las presidencias de la Comisión Segunda de Senado (Lidio García), la Comisión Quinta de Senado (Jaime Durán Barrera) y la Comisión Séptima de Cámara (Germán Rozo). No obstante, hay casos como el de la Séptima, en el que habría una molestia con Rozo desde la Presidencia y esto podría cambiar el panorama.



En el caso del Partido Conservador, es casi seguro que tengan las presidencias de la Comisión Tercera de Senado y la Comisión Cuarta de Cámara: liderarán dos de las cuatro comisiones económicas. Por el lado de Senado se espera que sea Efraín Cepeda, presidente del directorio conservador, el que asuma el mando de su comisión. En cambio, por los lados de Cámara estará Juan Loreto Gómez, que es uno de los grandes aliados del senador Carlos Andrés Trujillo.



Además de la Comisión Cuarta de Senado, los acuerdos indican que ‘la U’ liderará la Segunda de Cámara. En este caso, el representante Álvaro Londoño sería el que asuma esta dignidad por el próximo año legislativo.

Cambio Radical y la Alianza Verde tendrán la presidencia de una comisión cada uno. En el caso del partido de oposición, el representante Carlos Cuenca, que ya fue presidente de la Cámara el Congreso pasado, será la cabeza de la Comisión Tercera. En cuanto al partido de centro, se espera que Gustavo Moreno sea el que asuma la Comisión Sexta de Senado.