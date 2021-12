Gran expectativa en el país causó la jornada electoral inédita en la que jóvenes entre los 14 y los 28 años acudieron a las urnas para elegir a quienes serán sus representantes ante las autoridades y estarán encargados de concertar con la administración la agenda gubernamental de juventud.



Sin embargo, aunque 12.282.273 jóvenes estaban habilitados a nivel nacional para depositar su voto en la urna, 1.279.961 acudieron a la cita para elegir a sus consejeros. Es decir, un 10,42% del censo electoral juvenil previsto.



La Misión de Observación Electoral (MOE) también llamó la atención sobre los votos nulos: “es casi 23 por ciento de votos nulos, cifra que suele ser entre el 6 por ciento y 7 por ciento en elecciones a Congreso, y en Concejos de menos del 2 por ciento. Este resultado invita a la organización electoral a revisar el diseño de la tarjeta electoral y fortalecer los procesos de pedagogía”, manifestó la organización.



"Tenemos una falla estructural y muy grave en los procesos pedagógicos de política en la formación de los jóvenes en Colombia. Se repite un fenómeno de hace 10 años donde la participación fue mínima y se refuerza un error en nuestra cultura política cuando los jóvenes no están ingresando a los procesos de debate", expresó en analista y estratega político, Guillermo Henao.



Y agrega: "Hay que repensar con urgencia el modelo, acudir a Democracia, directa y digital, porque no vale la pena que haya tan baja participación y que se asuman costos tan altos, los jóvenes participan de otra manera y no podemos pretender que un adolescente de 14 años haga un ejercicio de salir a votar cuando no hay un estímulo desde el sistema, y el de 28 años considera que los Consejos de Juventud no son útiles. Parecería que llegó la hora de montar un ejercicio digital para estas elecciones".



Este domingo 5 de diciembre, por primera vez en la historia de Colombia, se realizan las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.Foto Mauricio Moreno. EL Tiempo Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo

Al término de las votaciones, el presidente Iván Duque Márquez señaló que en estas elecciones no hubo vencedores ni vencidos, pues la gran ganadora fue la democracia.

“Celebramos la elección de los 10.824 consejeros municipales y locales de juventud en el territorio nacional y queremos que ellos sientan el respaldo de nuestra nación, que este sea un momento donde los jóvenes de Colombia se sientan partícipes y protagonistas de nuestra democracia”, dijo.



“La existencia de estas elecciones les da a los jóvenes espacios de réplica y de rendición de cuentas que antes no existían. Hay un efecto simbólico que puede dar un espacio institucionalizado para ellos”, dice Mónica Pachón, politóloga y doctora en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.



El mandatario colombiano le solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyo y asesoría en la implementación de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, como organismo protector, defensor y garante de la carta democrática interamericana.

Es muy valioso para Colombia y nuestra democracia el respaldo del Sec. Gral. de la @OEA_oficial, @Almagro_OEA2015, quien anunció que presentará ante el Consejo Permanente de este organismo la experiencia de los #ConsejosDeJuventud, que son un referente para las Américas. pic.twitter.com/KOzxlOiiA6 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 6, 2021

La jornada en las regiones

En Antioquia, las jornadas de votación transcurrieron con normalidad, según lo informó el Consejo Municipal de Juventud. La gobernación departamental indicó que cerca de 40.441 jóvenes se movilizaron a los puestos de votación ubicados en el departamento, horas antes del cierre de las urnas.



“Esperamos seguir contando con la participación activa de todos los jóvenes en los puestos de votación”, manifestó Pedro Hoyos, secretario de Inclusión Social y Familia de Antioquia.



Sin embargo, un panorama diferente se vio en Barranquilla y el Atlántico, donde hubo escasa afluencia de votantes, hecho que marcó la jornada electoral. Aun así, la jornada transcurrió en calma. Sobre el tema, la Misión de Observación Electoral (MOE) Atlántico señaló que esa fue una preocupación de los candidatos “por la falta de pedagogía del proceso electoral de los entes competentes”.



Otra persona que no ocultó su preocupación por los reportes de baja asistencia de votantes fue la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, “tengo preocupación por la baja afluencia de jóvenes a ejercer su derecho político a elegir y ser elegido, y eso me implica hacer un llamado si esto ocurre en todo el país”, dijo en su visita a uno de los puestos de votación del norte de Barranquilla.

Denuncian un posible fraude

Desde el @PCambioRadical denunciamos de manera categórica los hechos de fraude que se han presentado en el país a raíz de la Resolución 15881 de 2021, en la que jóvenes han votado en más de una oportunidad. Exigimos garantías y unas elecciones transparentes. pic.twitter.com/otxgXNhKwq — CR Juventudes (@crjuventudes) December 5, 2021

Horas antes de que se abrieran las urnas, la Registraduría expidió la Resolución 15881 del 4 de diciembre de 2021, a través de la cual habilitó a que los jóvenes entre los 14 y los 17 años, cuya tarjeta de identidad se encuentra apta para votar, tuvieran la posibilidad de hacerlo en cualquier puesto de votación del municipio en la mesa de cola del respectivo puesto.



Sobre esto, la MOE expresó que durante el transcurso de la jornada electoral han llegado reportes “con inquietudes sobre la aplicación de esta medida, lo cual evidencia su insuficiente difusión y pedagogía”. Y agregó: “La poca pedagogía al respecto implica un desconocimiento por parte de las juventudes convocadas a votar y de sus acompañantes sobre esta medida dirigida exclusivamente a menores de edad”.



El senador Jorge Enrique Robledo alertó que la modificación podría facilitar el fraude porque los electores podrían votar más de una vez. Asimismo, lo expresaron miembros de Cambio Radical y Comunes.



“Con profunda preocupación denunciamos de manera categórica los hechos de fraude electoral que se han presentado en los departamentos del país a causa de la Resolución 15881 de 2021”, manifiestan en una carta militantes del partido Cambio Radical. En los próximos días se darán a conocer los nombres de los 10.824 jóvenes electos que ocuparán sus respectivas curules.

