El viaje al futuro de Tunja con su constitución de 1811

Antes de 1811, en la Nueva Granada era poco común escuchar palabras como ‘ciudadanía’, ‘república’ o ‘constitución’. Posiblemente pocos imaginaron que ese sería el devenir. Hoy en día, siendo el futuro de aquella época, dichas palabras han tomado arraigo suficiente: se tiene la ciudadanía, se enaltece la República de Colombia y se exige respeto por la Constitución. Situación impensable en épocas coloniales, cuando el terror que infundía la autoridad monárquica, legitimada en lo divino y materializada en el escapulario o la espada, aplacaba con severidad todo pensamiento contrario a sus intereses.

Plantear un nuevo gobierno generaba miedo y representaba peligro. Sin embargo, en 1811, con origen en el clamor de justicia de un pueblo cansado de abusos y represión, y de la abulia social y política, sus representantes, electores de la provincia de Tunja, con un ideal de vanguardia, principalmente guiados por la Ilustración y el liberalismo, instauraron un gobierno democrático y republicano.

En la Nueva Granada fue por primera vez, con la Constitución del Estado de Tunja, que se abrió camino a esa quimera. De ahí que hoy, regresando la mirada un poco más de dos centurias, volvamos al futuro.

Viajaremos hasta 1811, a la provincia de Tunja, cuando 87 delegados fundaron la primera República neogranadina, tercera en la faz de la Tierra, solo después de Estados Unidos de Norteamérica y de Francia.

(Le podría interesar: Congreso hunde proyecto que facilitaba el divorcio en Colombia)

Acto fundante con el cual se empezó a forjar nuestro futuro constitucional, y que recojo en el libro La República de Tunja 1811-1816: un análisis constitucional, que nos ayuda a ver por qué esa fue una época más avanzada de lo que generalmente hemos creído.

Este texto, que reivindica el constitucionalismo neogranadino, haciendo un minucioso y comprometido análisis histórico de la Constitución de la República de Tunja, se desarrolla en cinco capítulos en que se hace un recorrido histórico, empezando por su comprensión territorial y poblacional, pues eran los más amplios de la época, así como la zona más próspera económicamente.

Además, estudia a los forjadores de la Primera República de la Nueva Granada, analizando su formación sociopolítica, y el pensamiento democrático-republicano y el funcionamiento institucional que tuvo en la práctica la República de Tunja. La Constitución de Tunja, del 9 de diciembre de 1811, expedida en el marco del Acta General de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, es una Carta de otra época.

En torno al desarrollo de la Constitución de Tunja se fue formando una nueva cultura política y de práctica administrativa nacida como reacción al oscurantismo colonial. FACEBOOK

TWITTER

Fue el primer texto democrático-republicano que rechazó de plano la monarquía, acogió el sistema federal de gobierno y estableció figuras políticas, económicas y jurídicas novedosas para la época: el control de constitucionalidad, también llevado a la práctica, la representación tributaria, revocatoria del mandato, el derecho a la educación primaria gratuita, los montesquianos tres poderes y la soberanía popular, entre otros.

Surgió así en la Nueva Granada el Derecho Público y la legitimidad constitucional; a la par, construyéndose esfuerzos institucionales en la consolidación de la Independencia, por lo que, a pesar de lo corto de su vigencia, la Constitución dejó “un punto muy alto de integración del pueblo de la provincia y sus instituciones republicanas”.

En resumen, en torno al desarrollo de la Constitución de Tunja se fue formando una nueva cultura política y de práctica administrativa nacida como reacción al oscurantismo colonial, florecida hasta alcanzar la Independencia absoluta en 1819.

Lo sucedido con la Constitución de 1811 se ha catalogado como un milagro político, pues al instituir una República en remplazo de una arbitraria monarquía, la convierte en un hito histórico; pero para comprender un poco más lo grande de esa hazaña, materializada entre 1811 y 1816, conviene que se valore el peso que pudo tener en aquella época la palabra República, la cual, de acuerdo con Rousseau, se asocia con la legitimidad, relacionada con el gobierno de las leyes y no de los hombres, que representa la prevalencia de lo público sobre lo privado y que, en cuanto surge del querer del pueblo, es democrática.

(Puede interesarle: Así quedará el ingreso solidario para ayudar a los más necesitados)

Pero, lo cierto es que en dicho milagro político no todos creyeron, las costumbres monárquicas estaban muy arraigadas, por lo que, en principio, los habitantes del territorio se dividieron en dos bandos: los partidarios de la monarquía y los defensores de la República y de la democracia. Situación natural, pues como lo expresó Dostoievski, “lo que más temor inspira a los hombres es aquello que los aparta de sus costumbres”.

Agregaríamos recordando a Jedi, un clásico del cine, que “el temor es el camino hacia el lado oscuro; y lleva a la ira, la ira al odio y el odio al sufrimiento”. Estas palabras del defensor de la paz en la república Galáctica nos sirven para dimensionar los obstáculos que pudo presentar, en sus inicios, el nuevo régimen político, pues muchos hombres prefirieron quedarse en la seguridad del oscurantismo colonial, rechazando las ideas iluministas.

Quisieron alejar cualquier idea contraria a las ya establecidas, por lo que impulsados por la ira que produce cualquier cambio repentino, y de la mano del odio que puede generar cualquier suceso que represente ataque a las costumbres impregnadas, alcanzaron a producir inestabilidad sociopolítica en la Nueva Granada.

No obstante, los precursores del nuevo gobierno tuvieron claro que la lucha por la vigencia de la Constitución era la forma de alejar ese temor a lo desconocido, y para su defensa hasta empuñaron las armas. La educación sería el baluarte para fortalecer los nuevos ideales.

Los electores

Fueron 87 los diputados del Colegio Constituyente que en general representaron uno y dos poblados (pueblos o parroquia); en siete casos, tres poblados; y solo en dos, cuatro pueblos; para una representación total de 72 pueblos de indios y cuatro parroquias de blancos, más la parroquia o curato de Las Nieves de la ciudad sede de la Asamblea, de la antigua provincia de Tunja; en todo caso, guiados por la sabiduría política y jurídica del doctor José Joaquín Camacho Rodríguez y Lagos.

Entre ellos redactaron, suscribieron y publicaron la Constitución de la República de Tunja, dada a la luz pública el 9 de diciembre de 1811, año dos del Grito de Independencia de la Nueva Granada.

Algunos de los padres de vocación constitucional en la Nueva Granada, precursores de la Independencia, algunos olvidados, pues la historia no tiene tiempo para ser justa, advierte Zweig, habían pasado desapercibidos, pero es nuestro deber reivindicarlos por ser los auténticos granadinos ilustrados que procuraban el bienestar general a costa del propio.

Fue el primer texto democrático-republicano que rechazó de plano la monarquía, acogió el sistema federal de gobierno y estableció figuras políticas, económicas y jurídicas novedosas para la época. FACEBOOK

TWITTER

Juzgarán los lectores y estudiosos de la historia si se había otorgado o no la merecida relevancia a la Constitución de Tunja, si anteriormente se había dimensionado la importancia de que en dicha Provincia, en épocas de la déspota e imperante monarquía, 87 electores hayan contribuido a cimentar un gobierno republicano, en que la soberanía pasaba a ser del pueblo y no del rey, y en que ya no se hablaría de súbditos sino ciudadanos, con derechos previstos legalmente.

Algunos electores, fieles a la República y a la causa independentista, incluso con su vida, fueron víctimas del Régimen del Terror. Sus ideales altruistas se anticiparon a la sentencia de Monnet, pues “los hombres pasaron, pero las instituciones quedan”.

Desde la provincia de Tunja, aquellos hombres nos dejaron ideales: de progreso, de ilustración, fraternidad, defensa de lo público y, por supuesto, quedaron las instituciones republicanas.

Pero, en todo caso, no obstante el gran legado que nos dejaron los promotores de la Constitución, aunque ya muchos de los términos aquí referidos son conocidos, el camino hacia una genuina cultura democrático-republicana no ha finalizado, pues debemos seguir avanzando, y una de las mejores herramientas para ello es comprendiendo nuestro pasado, aprendiendo de las luchas que nuestros antepasados emprendieron para que, quitándole el sentido irónico, podamos decir como Vallejo: “aquí avanzamos retrocediendo como el cangrejo”.

JORGE ENRIQUE PATIÑO

Para EL TIEMPO

*Doctor en Historia y Derecho. Ha publicado tres libros relacionados con la Independencia y la democracia en Colombia y la racionalidad legislativa.