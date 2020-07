Cuál es el respaldo político que tienen los candidatos a Procurador

Se aceleró la carrera para reemplazar a Fernando Carrillo Flórez en el apetecido cargo de procurador general de la nación. Hay, por ahora, 57 candidatos que buscan reemplazarlo.



Este martes, cuando se cerró el proceso para recibir candidatos, la Corte Suprema reportó que recibió documentos de 37 aspirantes, mientras que ante el Consejo de Estado lo hicieron 25. Y todavía está pendiente que el presidente Iván Duque decida quién será el suyo.



Hay que recordar que el procurador es elegido por el Senado, de una terna integrada por un candidato que envía la Corte Suprema, otro del Consejo de Estado y el que envíe el presidente.



Así las cosas, hasta ahora se está surtiendo la primera etapa que no va más allá de que los candidatos se inscriban en los altos tribunales, mientras que otros tendrán que buscar el guiño del jefe de Estado.



Pero ¿quiénes son los candidatos?, ¿de quién tienen el guiño?, ¿qué tanto apoyo pueden tener entre los magistrados? y ¿qué tanta ascendencia pueden tener sobre los senadores?



Inicialmente, una mirada para quiénes están buscando el apoyo de la Corte para llegar a la terna al Senado.



Entre otros, está Enrique Gil Botero, quien fue magistrado del Consejo de Estado y ministro de Justicia. Él espera contar con el apoyo de los togados de este tribunal para conseguir el pase a lo que puede ser considerada como la segunda vuelta, es decir, la elección en el Congreso.



En la puja también está Alberto Yepes, expresidente de la Sección V del Consejo de Estado y cercano al Colegio mayor del Rosario. Tiene amigos en las cortes, con los que espera contar para tener el tiquete para el Senado. Y en el Congreso también tiene legisladores que lo apoyan.



El más optimista es el exmagistrado Wilson Ruiz, quien tiene experiencia en estas lides. Él considera que contará con el apoyo necesario en la Corte para ser incluido en la terna que llegará al Congreso.



Y si lo logra, su punto de partida serán los conservadores, que lo ven como salido de sus huestes. Claro que también es visto con buenos ojos por parte de otros congresistas.



Entre la lista de los 37 aspirantes también está el exmagistrado Jorge Armando Otálora, quien ya fue defensor del pueblo y quien tuvo que renunciar tras un escándalo.



Por los lados del Consejo de Estado, la pelea parece estar mucho más complicada y por ende, son más los candidatos opcionados a obtener el pase al Senado.



Allí, entre los aspirantes fuertes, al menos en el papel, está Juan Carlos Cortes, quien acaba de renunciar a la viceprocuraduría. Era el segundo del Procurador Fernando Carrillo, y todo indica que genera simpatías entre algunos de los magistrados.



En el Congreso, Carrillo ya fue elegido como Procurador, con el apoyo de diversos sectores aunque hoy políticamente no tiene todo ese respaldo.



En la lista igualmente está Gregorio Eljach, actual secretario del Senado. Sin dudas es el más conocido en el Capitolio y quien definitivamente tendría muy poca resistencia entre los legisladores.



Pero primero tiene que pasar el filtro de los magistrados del Consejo de Estado y ahí es donde el asunto está reñido.



De todas maneras, Eljech se inscribió para aspirar nuevamente a la Secretaría del Senado en el periodo que comienza este 20 de julio.



En el listado de 25 inscritos, igualmente aparece el exministro Luis Felipe Henao, el escudero fiel de Germán Vargas, exvicepresidente y jefe natural de Cambio Radical.



Si bien sobre el papel es uno de los opcionados, no la tiene sencilla para conseguir el tiquete al Congreso. Y si llega a la terna, el trabajo político en el Capitolio no será sencillo, pues son muchos los sectores que lo ven demasiado cercano a Cambio Radical.



Entre los aspirantes a ganarse el respaldo de los magistrados del Consejo de Estado también está Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Él cuenta con su prestigio para ganarse el apoyo de los togados. En el Congreso contaría con el respaldo de sectores de oposición y de sectores afines al proceso de paz.



En el uribismo no es muy bien visto pues fue el autor de la ponencia de un fallo de la Corte Constitucional que no permitió una nueva reelección del entonces presidente Álvaro Uribe.



Entre el listado igualmente aparecen el exconsejero de Estado Gustavo Gómez, Juan Carlos Novoa, muy cercano al exprocurador Alejandro Ordóñez, y Andrés Omeara, actual director de Colombia Compra Eficiente, quien también es bien visto por los conservadores.

El Presidente

Claro que a esos nombres hay que sumarle el que decida el presidente Iván Duque para integrar la terna que debe llegar al Senado.



Si bien, en lo formal todavía no se ha pronunciado sobre el asunto, todo indica que podría ser la actual ministra de Justicia, Margarita Cabello.

Ella no solo acaba de salir del Consejo de Estado, sino que además representa a la Costa Caribe, lo que le granjearía el respaldo de congresistas de esa zona del país.



Lo más seguro es que el candidato del Gobierno tendrá el apoyo del Centro Democrático.



Pero, sin lugar a dudas, hay un hecho que puede inclinar la balanza, según la opinión de varios conocedores del tema consultados por EL TIEMPO, y es el del guiño del Contralor y del Fiscal. Sin duda, su opinión puede ser claves a la hora de elegir al nuevo Procurador.



De hecho, con la actual emergencia sanitaria, quedó claro que el contralor Felipe Córdoba, el fiscal Francisco Barbosa y el procurador Fernando Carrillo armaron un sólido bloque para luchar contra los corruptos que buscaran sacar provecho de la pandemia.



Es natural que a Córdoba y a Barbosa les gustaría tener a alguien de su confianza para continuar en este propósito.



