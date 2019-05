¿Pasará o no el ascenso del general Nicacio Martínez, en el Senado?

En medio de la polémica que ha rodeado al general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, en los últimos días, la plenaria del Senado se prepara para votar su ascenso la próxima semana, en una decisión que parece no tener un pleno consenso en el Congreso.

En los últimos días, el nombre del general Martínez ha estado en el centro del debate por cuenta de una publicación de The New York Times que reveló una directriz, que según ellos, incrementaba el riesgo de que se cometieran irregularidades en el accionar de la tropa.



La semana pasada, el mismo general Martínez anunció que habría modificaciones al formulario que fijaba esas nuevas metas, el cual generó la publicación del diario estadounidense y que la Procuraduría General de la Nación le abriera una indagación preliminar al comandante del Ejército.



(Le puede interesar: Comandante del Ejército habla sobre la polémica directriz)



La aprobación de su ascenso en el Senado, el cual se definiría la próxima semana, es, sin duda, uno de los temas más trascendentales del Congreso en sus últimas jornadas de trabajo ordinario. Su promoción sería de mayor general a general full, de cuatro soles.



Usualmente, los ascensos de los uniformados en las fuerzas se votan en bloque: es decir, en un grupo se votan los del Ejército, en otro, los de la Fuerza Aérea, en uno más los de la Armada y en otro grupo los de la Policía.



Lo que podría pasar en este caso, según algunos senadores consultados por EL TIEMPO, es que el ascenso del general Martínez sería votado por separado ya que sobre este habría un intenso debate en la plenaria del Senado, promovido, especialmente, por algunos sectores de izquierda que consideran que el uniformado no merece ser ascendido.

Pese a las críticas, el Ministerio de Defensa no ha mencionado nada sobre retirar el ascenso del general, algo que se ha dado en ocasiones anteriores cuando hay cuestionamientos sobre algunos de los uniformados que serían promovidos.



Esto quiere decir que el general Martínez, hasta el momento, tiene el respaldo del Gobierno Nacional, el cual, en cabeza del ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha rechazado la publicación de The New York Times.



Hasta el momento, el ambiente parece dividido entre los senadores. Mientras algunos manifiestan que no ven demasiadas razones políticas para frenar su promoción, otros dicen que el tema podría enredarse por cuenta de los señalamientos periodísticos y el proceso que el Ministerio Público le abrió.



El senador por el Partido Liberal Jaime Durán, quien fue el encargado de redactar la ponencia positiva que habilita la promoción del general Martínez, reiteró que el estudio de los documentos y requisitos para el ascenso del uniformado está en orden y que no se le halló ninguna investigación que amerite que se le frene.



“En lo que tiene que ver con la votación del ascenso en Senado, creo que, aparte de los grupos de izquierda, no hay ningún problema con los demás partidos, tanto los de gobierno como los que nos hemos declarado independientes”, aseguró Durán.



El senador por el Centro Democrático Ciro Ramírez afirmó que la Constitución “garantiza la presunción de inocencia” y “mi general Martínez no ha sido condenado por alguna autoridad”.



Para el senador por Alianza Verde Antonio Sanguino, opositor del Gobierno, por el buen nombre de las Fuerzas Armadas y por la “respetabilidad” ante la comunidad internacional “no es bueno” que el Comandante del Ejército “genere dudas sobre la participación de unidades bajo su mando con hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales” o “violaciones de los derechos humanos”.



“Creemos que lo más conveniente es que ese ascenso no sea aprobado por la plenaria, sobre todo con la investigación que reciente abre la Procuraduría”, aseguró el congresista.



La próxima semana, como todo parece indicarlo, se espera que la plenaria del Senado sea citada para decidir sobre el ascenso del general Martínez el cual, por el momento, parece generar dudas entre varios senadores.



POLÍTICA