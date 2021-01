‘No busco protagonismos, sino sacar la agenda del país’

El senador Arturo Char Chaljub (Barranquilla, 1967) cumplió seis meses como presidente del Congreso, un periodo en el que tuvo que hacer frente al desafío de trabajar en medio de la discusión entre las sesiones presenciales y las virtuales a causa de la pandemia.



Char, miembro del partido Cambio Radical, se ha caracterizado por huir de los micrófonos. Rompe este estilo en esta entrevista con EL TIEMPO.

¿Qué balance hace de estos seis meses de presidencia del Congreso?

Es un balance muy provechoso, productivo y pertinente para el país. A partir de un grupo de iniciativas que recoge los clamores ciudadanos, se legisló para enfrentar las circunstancias de la pandemia de covid-19.



¿En qué casos?

Entre esas tenemos: la estrategia para inmunización de la población mediante vacuna, el Programa de Apoyo al Empleo Formal(Paef), ley de vivienda, la ley de emprendimiento, la reforma a la ley general de turismo, la reactivación y el fortalecimiento del sector cultura, la ampliación del cupo de endeudamiento, la reactivación del sector agropecuario, el presupuesto bianual de regalías (2021-2022) y el Presupuesto General de la Nación 2021, el que mayor monto de inversión ha tenido en nuestra historia, incluyendo el rubro de programas sociales como Ingreso Solidario, devolución del IVA, Jóvenes en Acción, más Familias en Acción y Colombia Mayor, que se verán aumentados en más de un 30 % frente a la vigencia anterior, beneficiando a millones de familias.



(Lea además: ¿Qué pasó con la entrega de bienes de las Farc?)



¿Son medidas para la coyuntura?

Todas estas medidas, dirigidas a mitigar el impacto de la pandemia en la economía de los hogares y la economía como un todo. Estas leyes no solo se limitan a la temporalidad de la pandemia, también ayudarán a garantizar la senda de desarrollo del país.



Hay críticas en el sentido de que el Congreso perdió autonomía ante el Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión?

Fue importante el estudio de conveniencia y oportunidad a los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional en el marco del estado de emergencia, como parte de las funciones de control político del Congreso. Además, velamos por el cumplimiento del Estatuto de la Oposición, que significó, inclusive, una sesión plenaria especial presidida por la segunda vicepresidenta y con los temas de control político que las bancadas en oposición decidieron colocar en el orden del día.



O sea, ¿usted está satisfecho?

En ejercicio de nuestras funciones electorales y en medio de todas las dificultades logísticas y de bioseguridad, elegimos de manera presencial a 10 altos funcionarios: 2 magistrados de la Corte Constitucional, 7 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Procuradora General de la Nación.



Usted tiene un estilo distinto para manejar las sesiones. ¿Le funcionó?

Entender que el país necesitaba un Congreso que se conectara con una agenda pertinente con las circunstancias actuales nos exigía ejercer una labor sin protagonismos ni agendas personales, el compromiso era sacar adelante la agenda del país. Este hecho se facilitó porque muchos de mis compañeros entendieron que el camino era generar los consensos necesarios para el buen trámite de estas iniciativas.



(Le puede interesar: ‘El 2021 será el año de la reactivación segura en el país’: Iván Duque)



¿Cómo fue lidiar con el debate entre sesiones virtuales y presenciales?

Lo esencial era que el Congreso continuara su trabajo, lo más importante era que con sesiones virtuales, mixtas o presenciales no fuéramos inferiores a nuestros deberes constitucionales. En este período tuvimos los tres tipos de sesiones conforme las circunstancias lo permitieron; pudimos sacar adelante nuestras responsabilidades en cuanto a las funciones legislativas, de control político y elección de altos funcionarios del Estado.



¿Cómo han funcionado las sesiones mixtas?

Lo importante de las sesiones mixtas es que dan las mayores garantías a todos los congresistas: a quienes reclamaban la presencialidad se les permite asistir a la sede física en condiciones de bioseguridad, lo que también exige la presencia de la mesa directiva, y aquellos que no pudieran asistir por razones del aforo máximo permitido, por preexistencias o por contagio, tuvieron también la posibilidad de conectarse virtualmente.



¿Este 2021 se regresará al ciento por ciento de presencialidad en el Congreso?

Guardando la prudencia, hacemos todo lo posible para volver a sesionar presencialmente cuando las circunstancias lo permitan.



¿Cree que la virtualidad les resta intensidad a los debates de control político, como lo reclaman algunos sectores?

Los mecanismos establecidos en la Constitución y la Ley 5.ª para la realización de los debates se siguen cumpliendo en esta modalidad. En lo personal, considero que si los argumentos que motivan el debate son lo suficientemente sólidos, no se van a ver disminuidos por el medio presencial o virtual.



¿Qué se viene para el siguiente periodo legislativo?

Continuar con el debate de iniciativas vinculadas a la evolución de la pandemia y las medidas necesarias para contrarrestar sus efectos en nuestra economía. Además de seguir en el trámite de muchos proyectos, como los que cursan en materia de justicia, trabajo en casa y otros como la reforma del sistema de salud.



¿Cómo analizar el año político que arranca y la campaña del año 2022?

Aún nos quedan muchas tareas por adelantar en materia de reactivación económica. Esa es la principal preocupación en 2021, y el Congreso debe seguir aplicándose en ella. Los colombianos no esperan menos.



POLÍTICA