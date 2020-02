¿Cómo está el camino para que Arturo Char presida el Congreso?

Aunque en Cambio Radical parece reinar la solidaridad alrededor del senador Arturo Char y su aspiración para presidir el Congreso, lo cierto es que en algunos sectores políticos comenzó a rondar la preocupación tras las recientes decisiones judiciales en su contra.



Esta semana, la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra Char luego de que la excongresista Aida Merlano señaló a la familia Char –y al empresario Julio Gerlein– de haber organizado su fuga, en octubre de 2019.(Amplíe la información: Razones de la Corte para investigar a Char y citarlo a versión libre)

Merlano se voló pocas semanas después de haber sido condenada por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas.



A finales de enero fue recapturada en Venezuela y desde allí, al amparo del gobierno de Nicolás Maduro, ha lanzado varias acusaciones contra diferentes políticos colombianos, entre ellos el presidente Iván Duque, a quien acusó de querer asesinarla.

Entre los mencionados está Arturo Char, de quien la excongresista dijo que debería estar preso porque “él era el artífice” de supuestos hechos de corrupción electoral en el Caribe.



El lío en este caso es que Char fue escogido por Cambio Radical como su apuesta para presidir el Congreso en el año legislativo que comenzará el 20 de julio, cuando le corresponde a ese partido ocupar esta dignidad, y los demás partidos políticos, hasta ahora, están decididos a respetar ese acuerdo.



EL TIEMPO supo que el ambiente entre varios integrantes de Cambio Radical es de solidaridad hacia Char. De hecho, el viernes pasado en la noche algunos congresistas de esa colectividad tuvieron una reunión en Barranquilla, la casa de los Char, para analizar el tema.



Antes de que Arturo Char fuera seleccionado por la bancada como su postulado para presidir el Congreso, algunos senadores estaban hablando de que Germán Varón, cercano al jefe natural del partido, Germán Vargas Lleras, ocupara esa dignidad, lo cual empezó a comentarse en algunos sectores políticos esta semana.(Lea también: Declaraciones de Merlano avivaron escándalo por contratos en Cartagena)

Ambiente político

Por el lado de los uribistas, la mayoría sigue firme con el nombre de Char. El senador Ciro Ramírez afirmó que “tiene todas las condiciones” para presidir el Congreso y que “lo dicho por Aida Merlano no debe perjudicarlo”.



Pero algunos congresistas de otros partidos políticos que prefirieron no ser citados han comenzado a ver con un poco de preocupación el asunto y a analizar las consecuencias que traería para el Senado tener un presidente que está cuestionado.



Lo primero que hay que aclarar es que Aida Merlano no ha presentado, hasta el momento, ninguna prueba de sus acusaciones. Incluso, algunas de ellas no coinciden en fechas o procedimientos que se llevan a cabo en Colombia.



Por ejemplo, cuando dice que el Fiscal General es elegido por el Congreso, cuando en la realidad esa es una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

O cuando lanza la acusación de que el Presidente armó toda una estrategia para acabar con su vida, algo que, en verdad, pocos creen.

Este diario supo que los primeros en poner en duda sus declaraciones son precisamente varios de sus coterráneos, es decir, algunos integrantes de la clase política del Caribe, de la que ella alcanzó a ser parte en un momento dado.



Adicionalmente, la familia Char goza de respetabilidad e influencia no solo en la costa Atlántica, sino en la política colombiana, y hace menos de dos meses uno de los suyos, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, dejó ese cargo con unos altos índices de favorabilidad.



Estos hechos, la decisión de Cambio Radical de rodear a Char y el apoyo de la mayoría del uribismo harían pensar que el camino está despejado para que llegue a la presidencia del Congreso.



Sin embargo, para varios observadores hay algunos nubarrones que podrían ensombrecer este panorama en los próximos meses y que dependerían de las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia en los próximos meses.



