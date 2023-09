El senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, se pronunció a propósito de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de emitir una orden de captura contra el expresidente del Congreso Arturo Char por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante agravados.



Para Ávila, quien es una de las voces más críticas del Capitolio, la orden de captura era crónica de una muerte anunciada y dijo que es "difícil creer que tremendo vago, que casi nunca venía al Congreso, es el cerebro de esa maquina criminal de compra venta de votos".



El senador aseguró que el expresidente del Congreso es uno de los miembros más importantes del "clan Char" del Atlántico donde precisamente su hermano Alejandro Char está aspirando, una vez más, a ser alcalde de Barranquilla.



"Todo el mundo sabía que esto iba a pasar, las pruebas eran muchas, los testimonios eran muchos. El avance que había tenido la justicia en la recopilación de las pruebas era bastante alto. Y, si bien la estrategia de los Char fue recusar a los magistrados del a Corte Suprema de Justicia y después decir que Aida Merlano era una loca, era inevitable que esto pasara", dijo Ávila.



La orden de captura contra Arturo Char era crónica de una muerte anunciada, pero es difícil creer que tremendo vago, que casi nunca venía al Congreso, es el cerebro de esa maquina criminal de compra venta de votos. pic.twitter.com/0oEyBvL8Jo — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) September 6, 2023

Agregó que Arturo Char era "un vago monumental. Lo vi dos o tres veces en el Congreso" por lo que considera que es bastante improbable que él sea la cabeza del escándalo de corrupción electoral conocido como Casa Blanca, el cuál estalló en 2018 con la captura de la entonces representante a la Cámara Aida Merlano, quien aspiraba al Senado.

Arturo Char como presidente del Congreso. Foto: Leonardo Vargas. Prensa Senado

Según Ávila, Arturo Char no le tenía amor a la política, no era juicioso, por lo que considera que es bastante improbable que él estuviera detrás de un entramado de corrupción electoral.



"Vamos a ver si van contra otros miembros de la familia que tal vez tendrán más posibilidad de ser los cerebros de esto y no el varo de Arturo Char", agregó.



Y remató su análisis diciendo que, probablemente, la orden de captura para Arturo, quien se encuentra en Estados Unidos, no tenga efectos en las elecciones regionales pero considera que este "es el principio del fin de este clan político".





MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA