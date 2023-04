Este martes, durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el Congreso, se cayó el artículo 113 que había prendido las alertas en varios sectores que señalaban que este podría violar la privacidad de aplicaciones como WhatsApp.



"Logramos tumbar el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que violaba gravemente la privacidad de los colombianos, entregándole sus datos al Gobierno. Lo denunciamos desde la semana pasada y hoy los ponentes deciden eliminarlo", aseguró el senador de Cambio Radical, David Luna.

El artículo, que fue cuestionado por Luna, señalaba que la Comisión de Regulación de las Comunicaciones podía solicitar información "amplia, exacta, veraz y oportuna" a proveedores de servicios de comunicaciones, como la televisión, radio e Internet.

En este último caso, el articulado contempla a todos aquellos servicios de "video bajo demanda, de intercambio de videos generados por usuarios provistos a través de plataformas, y de servicios de intercambio interpersonal, directo e interactivo de voz, video o mensajería en línea”.

En su columna de EL TIEMPO, el exfiscal Néstor Humberto Martínez expresó su preocupación por lo que se establecía en el PND. "Los expertos consultados me confirman que, con esta competencia, la CRC quedaría habilitada para exigirles a las aplicaciones de mensajería, tales como WhatsApp, Telegram o Signal, que le entreguen información reservada sobre el contenido de los textos escritos, las videollamadas y los mensajes verbales, bajo multas de 50.000 dólares diarios".



Martínez, por otro lado, mencionó que esta propuesta era "muy exótica" porque "técnicamente solo sería posible si los proveedores de estos servicios crearan un canal espejo para ofrecer esta información, dado que estas plataformas operan con una tecnología denominada de 'encripción asimétrica', gracias a la cual las claves de acceso solo están en poder del emisor y del receptor".

En Colombia, millones de ciudadanos utilizan WhatsApp. Foto: iStock

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se pronunció al respecto y dijo que no tendría esas facultades que alertaron desde la oposición. "Nunca se ha considerado la solicitud de información privada y sensible de los usuarios de las plataformas digitales", sostuvieron.



Según la CRC, con el artículo buscaban una ampliación del alcance de la información en ciertos casos. Por ejemplo, podrían solicitar "datos agregados en materia de usuarios o suscriptores, ingresos, planes, condiciones de contratación y tráficos (cuántas llamadas se hacen, cuántos mensajes se envían y cuántos GB se consumen a través de estos servicios), entre otros".



Luego de la caída del artículo, el senador Luna mencionó: "Logramos tumbar el artículo que pretendía que Colombia se convirtiera en un Estado espía. Increíblemente se le pretendía dar facultades excepcionales a la Comisión para conocer las conversaciones y datos de ciudadanos que usan WhatsApp, Signal o Telegram, entre otras".



Finalmente, el congresista le lanzó una critica a Petro. "Su gobierno predica, pero no aplica. Durante su época de oposición, dijo que el Estado no podría interferir en las comunicaciones personales. Ahora como Gobierno, quería hacer lo contrario".



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA