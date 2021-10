Algunas de las polémicas de Benedetti en sus años de congresista

Más de una polémica protagonizó en sus años como congresista el senador Armando Benedetti, quien este miércoles anunció que no aspirará nuevamente al Legislativo en las elecciones de marzo del próximo año.



“Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá @petrogustavo", trinó el congresista, quien hace algunos meses se separó de 'la U' y ahora está en esta convergencia.



Petro, una de las cabezas de esta convergencia de partidos y movimientos políticos de izquierda, afirmó que “Benedetti seguirá en el Pacto sin ser candidato” y que “ayudará en este esfuerzo de unidad” que quiere construir esa alianza política.



Además de rumores sobre algunas investigaciones en sus años en el Congreso, donde estuvo desde el 2002, Benedetti protagonizó otros episodios que fueron polémicos dentro de algunos sectores de la opinión pública.

Primera salida del Pacto Histórico y controversia con Bolívar

En marzo pasado sostuvo una polémica con el senador petrista Gustavo Bolívar, quien se pronunció luego de que la Corte Suprema de Justicia le abriera una investigación a Benedetti por supuesto enriquecimiento ilícito.



“Creo en la Corte. Si Benedetti es culpable, irá preso, si es inocente será absuelto. No deja de ser curioso q los supuestos delitos fueron cometidos cuando era uribista pero lo acusen ahora q se suma al Pacto Histórico. Le pido q se retire del Pacto mientras resuelve su situación”, escribió Bolívar en Twitter.

Y la respuesta de Benedetti fue: “Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. @GustavoBolivar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el #PactoHistórico. Me voy no por su petición si no por su actitud desleal, canalla y de un hijueputa”.



Pese a las fuertes palabras, horas después los congresistas se reunieron virtualmente a instancias de la exalcaldesa de Bogotá Clara López e hicieron las paces y siguen juntos en el Pacto Histórico.

Armando Benedetti, senador

En abril pasado, un video de Benedetti tomándose un trago de whisky en medio de una sesión del Congreso se tomó las redes sociales. El congresista explicó en algunos medios de comunicación que efectivamente el contenido del vaso era whisky y que que lo bebió en medio de una celebración de cumpleaños de una colaboradora.



“A uno no lo pueden investigar por eso. Lo que dice la Ley Quinta (Reglamento del Congreso) es que tú no puedes estar en estado de embriaguez ni tomar dentro del recinto (…) Y no puedo ser así porque estuve cuatro horas más en la sesión”, le dijo Benedetti a Semana.

Una de las polémicas más sonadas estuvo relacionada con el contrato que suscribió el Ministerio de las TIC para llevar internet a centros educativos en varias regiones y en el que, al parecer, se presentaron documentos falsos por parte del contratista.



La controversia surgió luego de que algunos sectores hablaran de la participación de políticos en hechos relacionados con esa contratación, entre ellos Benedetti. Esto está siendo indagado por la Corte Suprema de Justicia.



La exministra de las TIC Karen Abudinen, quien renunció en medio del episodio, afirmó que Benedetti le hizo una llamada relacionada con el contrato. “Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. YO NO NEGOCIO, NI CEDO ANTE CORRUPTOS”.

