Armando Benedetti -actual senador de la República y quien funge como ficha clave en la campaña del candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro- criticó fuertemente al también congresista -en este caso del partido Centro Democrático- Carlos Felipe Mejía durante el debate en el Capitolio de este miércoles 11 de mayo.

El pleito se presentó a raíz de ciertas declaraciones del político uribista en contra Roy Barreras, en las que también mencionó a Benedetti: "A usted no lo tocan. Usted tiene esa inmunidad que tienen Petro, Santos y algunos de este país, entre los que están usted y Benedetti; que no los tocan. Ustedes son intocables de la justicia colombiana. Yo no sé qué es lo que tienen y qué es lo que hacen".

Contundente respuesta de Benedetti: 'No creo que tenga cerebro ni neuronas'

El senador del Pacto Histórico respondió calificando los argumentos de su par como tontos e insultando la inteligencia del mismo.

"Yo quiero decirle algo: hay un consenso entre los 108 senadores, hasta de su partido, de que usted es el tipo más bruto de este Congreso de la República -aseveró-. No se ha leído un libro, habla todo el día 'güevonadas', cosas tontas, que el castrochavismo, o sea se murieron Chávez y Castro y usted sigue hablando de esas 'güevonadas'".



Y continuó: "Mientras usted habla con el hígado, porque no creo que tenga cerebro ni neuronas, yo hablo con fallos".

¿Qué tal esta peinada tan brutal de Benedetti al pitbull Mejia? 🔥



"@CARLOSFMEJIA, quiero decirle q hay un consenso entre 108 senadores, hasta de su partido, y es q ud es el tipo más bruto de este Congreso: no se ha leído un libro y habla todo el día güevonadas": @AABenedetti 😆 pic.twitter.com/DJ0xjyl7Tr — Jimmy Montes (@JIMOTE) May 11, 2022

