Benedetti rechaza vínculos con escándalo de MinTic

Armando Benedetti rechazó ser uno de los congresistas involucrados en escándalo de MinTic: “Con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una Coca Cola, ni me he reunido”, dijo el congresista.

"Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se "abudinearon" la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!", añadió en su cuenta de Twitter.





Como lo informó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, las próximas dos semanas van a ser cruciales dentro del escándalo de corrupción que desató el contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic).



Al menos dos de los capturados –incluido el empresario de Sahagún Emilio Tapia– y los implicados que ya vienen colaborando con las autoridades intentarán sellar acuerdos de colaboración, en busca de condenas más benévolas.



Este diario confirmó que al menos un senador llamó al Mintic a abogar para que el contrato con Centros Poblados no fuera caducado, sino cedido.



Y si, tal como lo anticipó EL TIEMPO, se abre el capítulo de políticos involucrados, incluidos congresistas, la Corte Suprema entrará a intervenir.



Ya hay una primera ventana para que el alto tribunal se active.



Benedetti, sin embargo, rechazó en las últimas horas cualquier nexo con este caso.



"Advertí en Twitter y pregunté en Palacio si sabían de las vagabunderías que se estaban haciendo en @MinTIC_responde", dijo.



"Soy de la oposición, he liderado dos mociones de censura y ahora pretenden hacer creer que los "duquistas" y uribistas no se robaron nada", argumentó.



