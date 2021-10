Armando Benedetti anuncia que no aspirará más al Senado

"Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá @petrogustavo".



Con este mensaje, el senador Armando Benedetti anunció este miércoles que no aspirará más al Congreso, en el cual se encuentra desde 2002.



(En otras noticias: Sin avances se cumplió cita de Gaviria y Coalición de la Esperanza)

Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá @petrogustavo. — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 27, 2021

El congresista se ha visto envuelto en diferentes episodios judiciales, el más reciente de los cuales tiene que ver con la ocupación, por parte de la Fiscalía General de la Nación, de un apartamento que aparece a nombre suyo.



Benedetti fue integrante y senador por el partido de 'la U', del cual se separó hace varios meses para unirse al Pacto Histórico, una plataforma de movimientos de izquierda que busca la Presidencia en el 2022.



En varios círculos políticos se ha especulado con el futuro político del senador y algunos hablan de una posible aspiración a la Alcaldía de Bogotá en el 2023.

En otras noticias de política

Caterine Ibargüen y otros famosos que han entrado a la política



CNE, primer paso para que Ingrid Betancourt regrese a la política



POLÍTICA