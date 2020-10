Las duras advertencias de la ARL al Senado para sesiones presenciales

En medio del debate que han promovido algunos sectores políticos alrededor de la necesidad de que se vuelvan a realizar las sesiones del Congreso de manera presencial, la ARL Positiva realizó una evaluación de las condiciones de bioseguridad que ofrece el recinto del Senado y los de las comisiones.



Y la recomendación inicial es que no se hagan sesiones de manera presencial, sino que se cumplen una serie de parámetros de bioseguridad.



La inspección que realizó la ARL tuvo en cuenta los 2 metros de distanciamiento físico, pero también se evaluaron los pasillos, baños, recintos y hasta los sótanos.



Según ese reporte, en el Capitolio Nacional y en el Edificio Nuevo del Congreso y en otros centros de trabajo del Senado ubicados cerca la Plaza de Bolívar, laboran 108 senadores, 298 servidores públicos de planta, 991 servidores públicos de las Unidades de Trabajo Legislativo, aproximadamente 400 contratistas, 100 personas entre pasantes, Policía Nacional asignada al Congreso, servicios generales y otros.



En lo que tiene que ver con el salón en el que sesiona el Senado, la ARL señala que este recinto es uno de los más concurridos, con una ocupación aproximada a las 180 personas. Dice que la distancia libre para ingresar al área de puestos de trabajo es de 30 centímetros, mientras que la distancia lateral entre silla y silla es de 18 centímetros.



Además señala que el recinto carece de ventilación natural suficiente y adecuada, solo se recibe una pequeña cantidad por algunas rejillas en la cúpula, en muchas ocasiones y dependiendo de la temperatura ambiental el aire puede sentirse enrarecido.

Para la ARL, el recinto solo puede albergar 32 puestos de trabajo fijos y 7 personas de apoyo para un total de 39, manteniendo un distanciamiento social de 2 metros, con la salvedad que no podría haber público presente. Esto significa que solo puede estar en el recinto el 30 por ciento de los senadores.



En lo que tiene que ver con las comisiones, solo en la Primera podrían estar todos los legisladores, sin asistentes y sin público ni escoltas, básicamente porque es la única que tiene grandes ventanales. En las demás comisiones solo podría haber seis o siete senadores.

Las recomendaciones

Positiva al término del informe plantea “no realizar sesiones presenciales en recintos de sesiones de Senado ni recintos de las comisiones para plenarias y reuniones, en razón a que la carga ocupacional de las instalaciones sería alta y los espacios bajo las condiciones de cumplimiento de protocolos por la emergencia sanitaria por covid-19, no son suficientes para mantener el distanciamiento”. Es decir, que se cumpla con el distanciamiento físico.



Agrega que tanto los salones de las comisiones como el de las plenarias tienen deficiencias de ventilación natural, situación que expondría a los senadores y demás personas que asistan a “un nivel alto de contagio por el virus debido a la alta transmisibilidad del mismo”.



Obviamente plantea que las personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el covid-19 se deben mantener con las sesiones y actividades virtuales y trabajo en casa.



“Prohibir de forma inmediata la elaboración y/o preparación de alimentos en zonas de cocineta de las comisiones, no destinadas formalmente para este fin y que no tienen control sanitario y no consumir alimentos en ningunos de los recintos”, dice el reporte.



Igualmente pide que se prohíba el ingreso de visitantes, ya que esto incrementaría la carga ocupacional del edificio.



Además establece que se debe prohibir o restringir el uso del sótano, por la no circulación adecuada de ventilación natural, y que los ascensores solo sean utilizados por personas en condición de discapacidad.



La ARL considera que se debe maximizar la ventilación natural por puertas y ventanas. En ese sentido propone realizar un estudio técnico de ventilación con el que se pueda establecer la cantidad de ventilación mínima por cada recinto, tiempo de renovación de aire y tiempo máximo de permanencia de acuerdo a la ocupación del lugar.



La ARL

Si bien lo de la ARL son recomendaciones que no obligan, es un hecho que será muy difícil que la mesa directiva del Senado no las tenga en cuenta.



"Es básico que se mantenga el distanciamiento físico en las sesiones, que no consuman alimentos, que la gente no permanezca en el salón social ni en los corredores y es clave que haya ventilación natural", dijo Camilo Gómez, vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva



Explicó que unos de los principales inconvenientes que se tienen en el Congreso es la falta de ventilación natural.​

