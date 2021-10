¿Cómo cayó candidatura del analista Ariel Ávila al Congreso?

El analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) Ariel Ávila lanzó este lunes su aspiración al Senado en las elecciones legislativas del próximo año.



Ávila publicó un video en sus redes sociales en el cual entra a una cafetería, pide un tinto y se sienta a hablarle, aparentemente, al país sobre su recorrido y su intención de hacer algo para construir el futuro de Colombia.



Uno de los primeros en darle la bienvenida fue el precandidato presidencial de los ‘verdes’ Carlos Andrés Amaya: “@ArielAnaliza, entras a un mundo difícil y muchas veces ingrato; pero sé que desde el Senado harás un trabajo riguroso, serio y con inmenso amor hacia este adolorido país. Y debo decir que me alegra que te hayas decidido por el @PartidoVerdeCoL. ¡Éxitos, amigo!”.

Usted ha sido un defensor acérrimo de los criminales de las Farc, no le de pena ni miedo aceptarlo, si quiere llegar al Congreso empiece por reconocer su admiración por la combinación de todas las formas de lucha. pic.twitter.com/qNygm0Co0E — Jaime Felipe Lozada (@jaimeflozada) October 25, 2021

Pocas horas después de conocerse la aspiración de Ávila, el representante a la Cámara por el Partido Conservador Jaime Felipe Lozada reaccionó a la noticia: “Otro defensor de los criminales de las Farc que pretende llegar al Senado, no les basta con la @JEP_Colombia, quieren subyugar al poder legislativo”, escribió en Twitter.



La respuesta del analista no se hizo esperar: “El uribismo debido a su ineptitud, tolerancia a la corrupción y mal gobierno está desesperado por qué van a perder el poder. Ya parecen loquitos como este señor Lozada, Si tiene pruebas de lo que dice muéstrelas, si no quedará como un loquito más al estilo Cabal”, escribió en la misma red social.

@ArielAnaliza, entras a un mundo difícil y muchas veces ingrato; pero sé que desde el Senado harás un trabajo riguroso, serio y con inmenso amor hacia este adolorido país.



Y debo decir que me alegra que te hayas decidido por el @PartidoVerdeCoL.



¡Éxitos, amigo! https://t.co/RcP00BPuzJ — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) October 25, 2021

