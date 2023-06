Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, habló con EL TIEMPO del discurso de esta semana del presidente Gustavo Petro. Asimismo, advirtió que las reformas de la administración Petro no estarán este semestre.

¿Qué opina del discurso de Petro de esta semana?

Es un discurso mucho más fuerte, mucho más radical. Como he dicho, este gobierno va a tener dos etapas, dos tiempos: el primer tiempo es la democracia reformista o institucional y el segundo tiempo, lo que llamamos la democracia en calle. Creo que es un discurso en el cual prepara el segundo tiempo, que es la democracia en calle, pero deja abierta una puerta para la democracia institucional, porque en todo casi dice que va a presentar más reformas. Es un discurso en el cual el Presidente tiene una particularidad y es que les habla duro a sus bases. Es el primer discurso en el que yo veo que llama a sus bases votantes y les dice que necesita la ayuda para sacar las reformas adelante.

¿No es muy pronto para que esté llamando a democracia de calle?

Siento que el Presidente da por hecho que con su paquete reformista no va a pasar mayor cosa. No estoy diciendo que él crea que se hunda. Van a aprobar algunas cosas, pero el gran paquete que buscaba no y se dio cuenta. Por eso saca a la gente ya. Ahora, que no aprueben las reformas no es culpa del Congreso en el sentido de demoras, es culpa del Gobierno, que no las preparó rápido, no hubo campañas pedagógicas para explicar las reformas, los tiempos no dan. Es una sumatoria de cosas.

¿Y los señalamientos a la prensa?

Muy complicado lo de los medios de comunicación. Eso es inaceptable. Por más que haya líneas editoriales y demás siempre una democracia será mejor con prensa libre que sin prensa libre. Eso también sí es terrible lo que dijo.

¿Alguna de las reformas alcanzará a ser aprobada este semestre?

No, eso va a quedar para el otro semestre. Salud pasa de plenaria en algún momento y eso queda para después del 20 de julio. Pensional y laboral pasarán un debate o dos y lo otro queda para después. Eso no hay cómo.

¿Qué Petro viene para los próximos meses y para lo que sigue de gobierno?

Creo que vamos a vivir un gobierno como el que está ahora de aquí a elecciones locales, como un calentamiento de la calle, la oposición también saliendo a la calle. Vamos a vivir como tal una situación que es lo que llamé precalentamiento de la democracia en calle. Después de locales, o tal vez unas semanas antes, vamos a vivir el Gobierno ya en la calle y la oposición en la calle. Todo el mundo radicalizado, no solo el Gobierno. Aquí no solo el Gobierno está radicalizado. También siento que en los partidos tradicionales hay una idea de no dejar reformar nada, de no conceder nada. Si el Gobierno piensa que va a pasar sus reformas como quiere, es absurdo, porque no tiene las mayorías y el bloque alternativo es grande pero pequeño en términos de mayorías. Pero también es absurdo lo de los partidos tradicionales, pensar que aquí no vamos a reformar nada ni a cambiar nada. Puede haber una radicalización de ambos sectores.

¿Cree que hay un golpe blando?

Indicios de un golpe blando yo no encuentro. Sin embargo, y le hago un llamado al fiscal Barbosa para que actúe de forma independiente, y le hago un llamado a la procuradora Margarita Cabello para decirle que las elecciones se ganan o se pierden en las urnas, no en estrados judiciales. Pero, por lo demás, yo no veo ningún golpe blando ni nada.



MATEO GARCÍA

Redacción Política