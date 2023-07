Este 20 de julio, cuando arranque un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República, se escogerán las presidencias de la Cámara de Representantes (Partido Liberal) y del Senado (Alianza Verde).



Hasta la semana pasada, en esta última corporación la pugna parecía cerrada entre tres candidatos: Angélica Lozano, Iván Name e Inti Asprilla, el más cercano a las posiciones del Gobierno y la ficha del Presidente.



Sin embargo, un nombre ha ganado fuerza durante los últimos días. Se trata del senador Ariel Ávila, a quienes miembros del Gobierno ven con buenos ojos de cara a las discusiones en el Congreso sobre las reformas sociales —salud, laboral, pensional y educación—.



Y es que si bien fue el último en sumarse a la puja, cercanos al presidente Petro lo ven como un puente entre los partidos tradicionales y los sectores progresistas, algo que sin duda pesa si se tiene en cuenta que este periodo el Gobierno arranca sin coalición.



La posibilidad que se abre con Ávila sería una de las razones por las que ha bajado en las apuestas el nombre de Iván Name, a quien muchos veían como el principal opcionado y como un punto medio entre Asprilla, que genera resistencia en varios partidos, y Lozano, senadora que tiene el apoyo de la mayoría de las ‘verdes’, pero que desde el Pacto no ven con buenos ojos.



“Que las reformas pasen como quiere el Gobierno es imposible, pero hundirlas también, este país quiere cambio. Lo que yo ofrezco son canales de comunicación y puentes entre un sector y otro para intentar concertar y pasar lo que se tenga que pasar”, dijo Ávila al ser consultado por EL TIEMPO.



Lo cierto es que la carrera por quedarse con la presidencia del Senado sigue abierta, pues no parece haber un perfil capaz de generar consenso dentro de la Alianza.



En ese sentido, todo parece indicar que será la plenaria del Senado, el 20 de julio, la que decida quién se queda con dicha dignidad.



Esto sería algo pocas veces visto, pues normalmente los partidos llegan a los acuerdos necesarios para evitar entregarles la determinación final a otros partidos.



“Todo parece que se va a terminar decidiendo en plenaria por la imposibilidad de consenso en una sola candidatura”, expresó uno de los congresistas de esa colectividad consultados por este diario.

