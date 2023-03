El senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, analiza qué viene para la coalición de gobierno de Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma de la política, el retiro de parte de la coalición a la reforma de la salud y el papel que jugará su partido para que este proyecto sea aprobado.



Explica, además, por qué el Código Electoral, que actualmente discute la Comisión I del Senado, es tan polémico, "es una amenaza a la democracia".

Sobre el hundimiento de la reforma política, de la cual era ponente, aseveró que aprovecharon que él estaba por fuera del país para echarle la culpa sobre la aparición de presuntos micos.



"Así no se trata a la coalición de gobierno, porque uno acompaña es por esta lógica de garantizar discusiones a profundidad. Pero ellos escogieron esa ruta de escurrir el bulto y esos es muy complicado".

¿Por qué es polémico el Código Electoral y por qué ha habido tanta resistencia en el Congreso frente a la iniciativa?

Hagamos un resumen, una línea del tiempo rápida. Este Código Electoral fue aprobado durante la administración del gobierno de Iván Duque en el Congreso de la República, pero por vicios de trámite, por el acelere, la Corte lo tumbó. Lo que hace la Corte es decirle al Congreso que tiene que volverlo a tramitar. El Código llega, llamémoslo así, repotenciado con una serie de artículos nuevos. El semestre pasado, varios senadores, y no lo niego, liderados por mí, rompimos el quorum, que es una forma legítima, y durante dos semanas paralizamos la discusión del código. Nosotros identificamos nueve puntos, nueve líneas rojas.



Ariel Ávila, senador de Alianza Verde. Foto: EFE

Había un monopolio y un gran negocio en la autentificación y el registro. Eso en esta nueva ponencia fue sacado, casi 100 artículos, pero persisten otros ocho temas delicados. Por ejemplo, que los registradores municipales los elevan al cargo de autoridad municipal, los profesionalizan y eso, en la vida real, lo que significa es que los van a sacar. Van a coger 1.222 cargos a entregarlos a dedo en un año electoral. Ya hundimos este miércoles los que creaban la figura de registradores departamentales. Hoy cada departamento tiene dos registradores y a esos dos les iban a crear uno encima, eran 32 súper registradores que no iban a hacer mucho e iban a ganar un montón de plata para entregarles a los clanes políticos. Básicamente ese Código Electoral es una amenaza a la democracia.



¿Por qué lo dice?

Trae un tema delicadísimo y es una cosa que se llama el voto anticipado, es decir, que por ejemplo podíamos votar ocho días antes de la jornada electoral. Eso suena muy bien, porque le dicen a uno que mire a Estados Unidos, eso se puede hacer. Claro, pero es que esto es Cundinamarca y no Dinamarca, y yo que soy del departamento de Cundinamarca. Imagínese a alguien votando en Arauca, quién nos asegura que no tiene un fusil en su cabeza. Quién nos asegura que cuando trasladen el voto a la Registraduría no lo van a abrir a ver cómo votó y quién nos asegura que esos ocho días no van a cambiar el voto. Así sucesivamente. Este martes llegó la discusión de los últimos 66 artículos, porque la semana pasada ‘pupitrearon’ 211 y logramos hundir dos de ellos. Levantaron cuando estábamos hundiendo varios de esos polémicos artículos.

Lograron hundir los artículos 14 y 15, que no alcanzaron las mayorías por tratarse de una ley estatutaria. ¿Qué pretendían estos dos puntos?

Básicamente esos dos artículos eran los que creaban y daban las funciones a los registradores departamentales. Hoy existen dos registradores por departamento y el Código buscaba volverlos delegados y les crean un cargo por encima para funciones administrativas, que eran registradores departamentales que iban a ser nombrados a dedo, que no iba a haber concurso de mérito.



No hay justificación en el código electoral para la creación de estos cargos. Logramos la exclusión de los artículos 14 y 15 sobre la creación de registradores departamentales.

¡No más burocracia para los clanes políticos! pic.twitter.com/7nKJllVGxu — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) March 28, 2023

Logramos persuadir a una gran parte de la bancada, sobre todo en el Pacto Histórico, y decirles que no entendíamos para qué los iban a crear, no entendíamos cuál era el afán de crearlos en un año electoral. La votación quedó 9-7, perdiendo nosotros, que queríamos eliminarlo, pero como esta es una ley estatutaria, requiere mayorías cualificadas y cuando no se logran, dice la Corte Constitucional, se da por entendido que los artículos fueron negados. Íbamos a discutir este martes los 242, 243, 244 y 245, que crean el voto electrónico mixto, y ahí, otra vez, teníamos cómo tal vez no ganar pero sí no garantizar la mayoría cualificada y en ese momento levantaron el debate.

¿Por qué hay tanta resistencia alrededor de la figura del Registrador, Alexander Vega?

Separemos esto en dos. Primero, veamos el caso de Alexander Vega y después vamos el código como un todo. Alexander Vega es Registrador Nacional. Está salpicado en el escándalo de Odebrecht, tiene más de 200 minutos grabados con Otto Bula y el ñoño Elías, la Corte Suprema compulsó copias. Es señalado de vender sentencias cuando fue miembro del Consejo Nacional Electoral y entregó estas registradurías delegadas a clanes políticos. De hecho, este martes citaba a un famoso registrador en Atlántico que, en lugar de agradecerle a Alexander Vega el nombramiento, se lo agradeció a la Casa Char. Entonces, hay un trasfondo muy complicado en él.



¿Y en cuanto al Código?

Registrador nacional Alexander Vega Foto: Registraduría Nacional

El Código Electoral, en el fondo, lo que hay es un gran negocio con máquinas biométricas, máquinas del voto electrónico y esto que llamamos el monopolio de la autentificación y el registro, que esos son plataformas y más plataformas y más software y más software.



Eso es un negocio multimillonario que, de hecho, no está calculado en el Código Electoral. No solo está el lastre de lo que eso significa, sino un negocio multimillonario que no se entiende para qué se va a utilizar. Hay muchas dudas y lo que nosotros dijimos es: no avancemos hacia allá.

¿Por qué hay resistencia frente al Código Electoral?

Porque no existen las garantías necesarias para que se dé la transparencia electoral ni hay un plan de choque de transición, ni hay un tema de costos dentro del Código. Lo que estamos proponiendo es: creemos una comisión que entregue un mecanismo de transición y que entregue lo que llamamos tecnologías blancas... Si comienzan a fallar, eso es poner en riesgo este país. Es decir, de una convulsión social, por eso no le estamos caminando a eso. Mire el caso de Estados Unidos con el tema Al Gore en la Florida y mire ahora en las elecciones de Donald Trump que pidieron conteo manual. Estamos hablando de la mayor y la mejor democracia del mundo, supuestamente, y estaban contando manualmente los votos. La experiencia internacional nos demuestra que mientras no estén garantizados los temas de auditoría claros, es mejor no andar por ese camino.



Gobierno y Registraduría radicaron la reforma al Código Electoral, este lunes. Foto: Mininterior.

Con esto que expone, da la sensación de que el Código deja más dudas que certezas. ¿Por qué Petro lo apoya?

No lo hemos entendido, el semestre pasado ese Código tenía mensaje de urgencia, fue retirado debido a la presión nuestra. Esta vez no hay mensaje de urgencia, lo están discutiendo, pero nosotros no hemos entendido cuál es la necesidad porque, además, no es una de las reformas del corazón del Gobierno. No entendemos por qué se está presionando de esta forma la votación del Código. Aspiramos a dar una discusión de fondo de cada uno de los artículos y creo que si esto dura una o dos semanas más, van a tener que levantar y meterle otros proyectos porque los tiempos no van a alcanzar. Si seguimos a este ritmo, discutiendo cuatro o cinco artículos por día, eso nos da junio y julio. Se acabó el año y las demás reformas qué.

El Registrador lleva varios meses en silencio y no ha ido al Congreso. ¿No cree que él debería ir y explicar los alcances del Código?

El Registrador no ha ido, manda una serie de funcionarios que, además, han actuado con dolo, les dicen a unos senadores que estos ya cedieron, una cosa muy maluca, este martes llamé la atención para que sacaran a esta gente de la sala y el Registrador nunca ha dado explicaciones. No hay un buen ambiente, no sé si nos barran, que aprueben el Código, pero vamos a dar la pelea.



Cambiando de tema, un sector del Congreso, principalmente del Pacto, dice que usted y Roy Barreras incluyeron los 'micos' en la reforma política, pero Roy dice que fue usted. ¿Aprovecharon que estaba de viaje para culparlo?

La semana pasada estaba en Argentina en una reunión del III Foro Mundial de Derechos Humanos y estaba en un tema de Unasur y me echaron la culpa de un montón de artículos que venían desde la primera ponencia. Es que la cosa era tan mentirosa que no le paré atención al principio. Esos artículos de los congresistas que pueden ser ministros venían desde la ponencia que radicó el Gobierno, cualquier persona que lea sabe que ningún congresista lo metió. No le paré atención, se formó el problema.



Creo que el Congreso quería mandarle un mensaje al Gobierno de hundir una reforma y hundió esta y se formó un gran pelotero. Es una cosa rarísima porque, en este caso, no hay dolo, no hay delito, no hay un crimen, no hay un asesinato, no hay un robo. Lo único que le pueden acusar a uno es de una postura política diferente y se ha armado un gran problema en algo que no hay nada ilegal.

Roy Barreras rompe la ponencia de la reforma política. Foto: Prensa Roy Barreras

¿Entonces aprovecharon que usted no estaba y le echaron la culpa?

Sí, escurrieron el bulto y mostré todas las pruebas y todos los documentos. Yo entiendo que en política no se asumen los costos, pero esos niveles de cobardía me parecen complicados. Hablé con Roy, con el ministro Alfonso Prada no he hablado. Así no se trata a la coalición de gobierno, porque uno acompaña es por esta lógica de garantizar discusiones a profundidad. Pero ellos escogieron esa ruta de escurrir el bulto y esos es muy complicado.



¿Y cómo ve la coalición de Gobierno tras el hundimiento de esa reforma?

Yo viendo la Comisión como está, viendo el Congreso, no hay mayorías en nada. El Gobierno va a tener que recomponer las mayorías esta Semana Santa y ver qué sacrifica y qué no, porque lo de la reforma de la salud está igual. Es decir, hoy esto está, como dijo Humberto de la Calle, revuelto. Y así como está no va a pasar nada, o se recomponen mayorías o es imposible que se avance. Y vienen dos petardos más, el petardo de la reforma de la salud, que puede estallar bien o mal, como la reforma política, y luego viene el gran petardo de las reformas laboral y pensional, entonces vamos a ver cómo se compone.

Alfonso Prada y los ponentes de la Ley 418. Foto: Mininterior

¿Cómo están los 'verdes' de cara a la reforma de la salud? ¿La van a apoyar?

No se ha logrado una posición única en el partido, por eso no ha habido pronunciamientos. Se trazaron unas líneas rojas, como que el miedo a que la descentralización a que el pagador único, la Adres, lleve a una situación de politización como muchas universidades regionales. Se puso otra línea roja frente al tema de los regímenes de transición, como el caso de las EPS. El Partido Verde, yo diría, está casi que fracturado a la mitad. Unos van a apoyar a fondo la reforma y otros tienen cuestionamientos sobre varios de esos puntos y por eso hemos estado ausentes de la discusión. Creo que el humo blanco se verá en la semana de pascuas, seguramente.



¿Entonces Petro tendrá que salir a buscar voto por voto?

Si la reforma mantiene las dos líneas que puso el presidente del pagador único y del sistema territorial de prevención, las mayorías no están claras, le toca salir a buscar uno a uno.

¿Cree que Petro logra recomponer la coalición?

Creo que la coalición se va a recomponer para una serie de leyes, pero esto ya está roto. Esto va a comenzar a desgranarse hasta las elecciones locales. Pero la solidez del semestre pasado no la va a ver este semestre.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

