Quedan 15 días hábiles para que la legislatura del Congreso discuta las reformas sociales del Gobierno y, aunque está prácticamente definido que se citará a extras hasta el 30 de junio, los tiempos seguirían estando apretados para que avancen.



Sobre este panorama, el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, ponente de la Ley de Sometimiento, manifestó que tal y como están las cosas hoy en el Congreso muchos proyectos podrían hundirse.

"El Congreso lleva paralizado un mes y medio. Quedan quince días y se van a hundir muchas reformas si no se rearma una coalición", dijo en entrevista con La FM.

Ariel Ávila, senador de Alianza Verde. Foto: EFE

Ávila, que es ponente de la Ley de Sometimiento cuya ponencia fue presentada y radicada en las últimas horas, dice que la incertidumbre aumenta a medida que no se discuten los proyectos.



Este martes, por falta de quórum no se debatió la reforma laboral ni el proyecto de ley de cannabis de uso adulto y la jurisdicción agraria. "El ambiente no es para nada bueno y apenas quedan 20 o 15 días", dijo Ávila.



"Ya con los tiempos no alcanzaríamos las tres reformas y tendríamos que revisar cuánto podemos avanzar en este momento final del semestre”, reconoció en diálogo con EL TIEMPO el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, quien dijo que esta semana será decisiva.



El siguiente semestre ni el Senado ni la Cámara estarán en manos del Pacto Histórico, sino que pasarán a las presidencias de Alianza Verde y el Partido Liberal, respectivamente. Aunque ambas colectividades hacen parte de la coalición de Petro, las relaciones con la Casa de Nariño no pasan por su mejor momento.



Sin embargo, Ávila agregó que entre algunos partidos que están búsqueda de puestos y el Gobierno persuadiendo, se está presionando para que pasen las reformas.



