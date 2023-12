Por bloqueo en el Congreso, Ariel Ávila dice que Gobierno debería retirar las reformas

El senador Ariel Ávila hizo un breve análisis de la situación que se vive en el Congreso de la República, no solo por la dilatación del debate de la reforma de la salud -las plenarias se han tenido que levantar en varias oportunidades por falta de quorum- sino por la obstrucción que esto ha generado en la agenda legislativa.



Ariel Ávila, senador de Alianza Verde. Foto: EFE

Según Ávila, la democracia colombiana ha entrado en un fenómeno llamado "vetocracia", donde el Congreso queda roto en la mitad y no se aprueba ni desaprueba ninguna reforma. "Queda como en una especie de limbo".



Para Ávila esta parálisis en el Capitolio es contraproducente ya que le hace perder "importancia" a los congresistas mientras que se eleva el protagonismo de 'outsiders' de la política que, mediante la crítica al desempeño del Legislativo, "comienzan a hacer campaña presidencial anticipada".



"Antes de elecciones y después de elecciones ustedes han visto una parálisis total del Congreso, donde básicamente se levantan sesiones de plenaria, comisiones; a veces se aprueba un artículo, pero queda congelada por dos semanas nuevamente la reforma, luego vuelve y se retoma y así sucesivamente", explica.



Y añadió que actualmente en el Senado no hay ningún proyecto por aprobar. "La reforma pensional tiene una ponencia alternativa, la ponencia positiva y una ponencia de archivo. Ante esa situación de no tener un consenso se va a bloquear aún más una plenaria de Senado y lo mismo está pasando con la reforma de la salud en la Cámara de Representantes, donde ya contamos siete u ocho semanas seguidas perdiendo tiempo con la aprobación de algunos artículos como pasó en las últimas horas", describió.

Este martes se reunudó el debate de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En ese sentido, el congresista envío un mensaje al Gobierno Nacional, asegurando que si el panorama no va a cambiar es preferible retirar los proyectos. "Si este es el camino es mejor soltar las reformas y no seguir insistiendo en ellas porque el desgaste es monumental. Se tiene un Plan Nacional de Desarrollo, una reforma tributaria, y muchos otros instrumentos ya dados para que comiencen a ejecutar y a cumplirle a la gente de territorio", afirmó.

Por otro lado, también aprovechó para dejar una reflexión dirigida a los partidos de oposición: "hasta el momento les ha salido bien el tema de bloquear las reformas y al Gobierno y de hacer aparentar que esto es un caos total. Pero también les digo: este país necesita cambiar. Y si ustedes no permiten que se reformen algunas cosas -está bien, concertadamente- la historia se va a volver a repetir", concluyó.



Algunos congresistas han indicado que hay al menos 90 proyectos pendientes a poco más de 15 días para que termine periodo legislativo, es decir, el próximo 16 de diciembre. Varias iniciativas que no han podido avanzar en la Cámara por la polémica que hay debido a la reforma de la salud.



Aunque se esperaba que la semana pasada este debate se destrabara tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Uribe, no fue así. Incluso la tensión aumentó tras la declaración del ministro de Salud contra la bancada verde, pues los cuestionó por hacer oposición a las reformas mientras cuentan con representación en el Ejecutivo. Unas palabras que generaron un cisma dentro del partido al punto de que se está discutiendo al interior de la colectividad la posibilidad de retirarse de la coalición de gobierno.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA