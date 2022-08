La elección del nuevo contralor general ha atravesado por diferentes obstáculos. Ahora, el senador Ariel Ávila, quien aseguró que con su llegada al Legislativo se encargaría de hacer control político, realizó serias advertencias relacionadas con la candidata María Fernanda Rangel, quien hace parte de la lista de elegibles de la Contraloría.



(No se pierda: Elección de contralor: así está la novela por nueva comisión)

"Estamos haciendo una investigación sobre la selección sobre los candidatos y las candidatas a la Contraloría General de la Nación (...) hay una candidata, su ficha principal, que se llama María Fernanda Rangel, y que si hoy fuera la elección sería la contralora general . (...) yo me opongo a que una persona tan ineficiente, con tantos cuestionamientos, sea la encargada de vigilar los recursos públicos de este país", dijo Ávila.

Entre los tres cuestionamientos que menciona, el senador de Alianza Verde asegura que la elegible tiene un conflicto de interés, pues su hermano Carlos Rangel es el director del Centro de Gerenciamiento de Residuos, el cual sería contratista del relleno 'Doña Juana' en Bogotá.



Según la investigación realizada por Ávila, el hermano de la elegible a contralora "tiene una cascada de empresas que se encuentran en paraísos fiscales en Panamá", además, presuntamente estaría incurriendo en un carrusel de contratación, pues dos de sus empresas 'Global Market' y Gs proyectos SAS tienen contrato para el Sistema General de Regalías (SGR) en el relleno sanitario.



(Lea: Renuncian a comisión accidental para rehacer lista de elegibles a contralor)



"Ha dicho la Alcaldía de Bogotá que es uno de los mayores casos de corrupción y que el incumplimiento de SGR llega al 42 por ciento", indicó Ávila.



Además, Ávila señala que la elegible a la Contraloría como directora de la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) ha sido ineficiente y no ha cumplido con el objetivo de velar por la vigilancia de los recursos públicos.



El legislador dijo que a través de su investigación estableció que Rangel está relacionada con la impunidad en las investigaciones de los recursos de Ocad-Paz y la continuación de la entidad como fortín burocrático del contralor Felipe Córdoba. Además de cuestionamientos en el proceso de selección.



"El informe de recursos de la gestión de la DIARI de la oficina que ella maneja menciona una sola vez los recursos de las regalías, pero no hay acciones. ¿El control preventivo se convirtió en un mecanismo de chantaje por parte de contralores?", sentenció el congresista.



El cuestionamiento realizado por Ávila radica en que "el contralor general, Felipe Córdoba, creó una gerencia de la Contraloría General de la Nación encabezada por cuatro personas: Julián Mauricio Ruiz, actual contralor distrital; Juan Carlos Gualdron Quiroz y Anibal Jose Quiroz, que salieron salpicados en los Ocad-Paz y salieron en la lista de candidatos a Contraloría".



(Siga leyendo: Denuncian a Roy Barreras y David Racero por nueva lista de elegibles a contralor)



En ese sentido, plantea que Rangel incurrió en la omisión de prevenir e investigar recursos aprobados y presuntamente robados del Ocad-Paz que podrían rondar en los 500 mil millones de pesos.



Por lo pronto, la elegible a la Contraloría General de la Nación no se ha referido sobre los diferentes cuestionamientos que realizó el senador Ávila. Y también se mantiene pendiente la decisión del presidente del Senado, Roy Barreras, y el presidente de la Cámara, David Racero, para la "recomposición" de la última lista de candidatos al cargo.

REDACCIÓN POLÍTICA