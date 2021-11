Aprueban proyecto de ley que defiende derecho a la desconexión laboral

En la tarde de este martes, 16 de noviembre, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que busca establecer el derecho a la desconexión laboral.



El articulado, propuesto por el representante a la Cámara Rodrigo Rojas, busca “garantizar que sea respetado el límite de los horarios laborales para que los colombianos puedan disfrutar de sus horarios de descanso”.

Según el autor de la ley, este proyecto permitirá a los trabajadores no recibir llamadas, mensajes de Whatsapp, correos electrónicos ni ningún otro tipo de comunicación relacionado con su trabajo por fuera de su horario laboral.



De recibir alguna comunicación más allá de sus horarios, el empleado tendrá el derecho a responder hasta el día siguiente, al inicio de su nueva jornada laboral, sin que esto suponga acciones por parte de su empleador.



“Si las reciben tendrán derecho a no responderlas hasta el inicio de la siguiente jornada laboral sin que por este hecho el empleador pueda tomar algún tipo de acción en su contra (despido, memorandos, sobrecarga en la jornada ordinaria, etc). Lograremos la creación normativa del derecho a la desconexión laboral en las relaciones laborales y en todas sus modalidades”, recalcó el autor de la ley por medio de su cuenta de Twitter.



El proyecto también establece que las empresas colombianas tendrán que definir una política y un protocolo de desconexión laboral digital.



Esta ley, según Rojas, busca velar por la salud física y mental de los trabajadores en Colombia.



Además, busca defender los derechos de los trabajadores y adecuar las normas a la nueva realidad laboral tras la pandemia del covid-19.



El proyecto de ley pasará ahora a conciliación y, por último, a sanción presidencial.



EL TIEMPO

