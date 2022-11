La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el artículo uno de la reforma política del gobierno de Gustavo Petro, el cual habla, básicamente, de quitarle facultades de la Procuraduría en cuanto a la suspensión de funcionarios elegidos por voto popular. Fueron 22 por el sí y 7 por el no.



El Gobierno incluyó esta propuesta en su proyecto, que cursa el tercero de ocho debates, porque considera que una autoridad administrativa pueda quitarle a funcionarios electos popularmente de su cargo va en contravía de la Carta Interamericana de Derechos Humanos.



Según Heráclito Landinez, dicho artículo buscaba "reconocer, entre otras cosas, una decisión de la Corte Interamericana donde los funcionarios elegidos, los servidores elegidos por voto popular, solo pueden perder su investidura por sentencias judiciales, no por una autoridad administrativa”.



De hecho, el mismo presidente Gustavo Petro llevó este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque fue suspendido cuando fue alcalde de Bogotá por la Procuraduría y esta instancia falló a su favor. Por eso, consideran que no se deben violar los derechos políticos de los elegidos popularmente.



El artículo uno del proyecto modifica el artículo 40 de la Constitución Política para que quede así: “Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”.



Según la explicación de la modificación, se incluyó para “armonizar la Constitución Política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Internacional en materia de derechos políticos”.



Sin embargo, se le adicionó que conservará autoridad para vigilar la conducta de los servidores públicos.



El artículo es polémico porque, en la práctica, deja en el aire miles de procesos contra funcionarios y servidores públicos elegidos por voto popular y porque va en contravía de varias decisiones de la Corte Constitucional que han avalado la legalidad de esos procesos disciplinarios.



