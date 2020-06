Aprueban legalización de predios o lotes ocupados por más de 10 años

Este proyecto contempla busca beneficiar a más tres millones de familias colombianas que han ocupado por más de 10 años un predio o lote de propiedad privada sobre el cual han construido sus viviendas.



Si el proyecto se convierte en ley, se sanearía de manera definitiva la propiedad de los asentamientos ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables y los que existan en predios de propiedad legítima a favor de particulares, cuya ocupación o posesión sea mayor de diez años.



Actualmente, en Colombia existe la titulación de predios fiscales a favor de quienes lo ocupen, pero cumpliendo con los requisitos de la Ley 1001 de 2005. Sin embargo, la ocupación sobre predios fiscales es escasa, pues muchas ocupaciones se han dado sobre predios privados, que, por no ser fiscales, no se pueden titular.



Una vez realizado el proceso de titulación a favor de las familias beneficiarias, se eliminarían las prohibiciones que existen sobre los asentamientos en predios privados o baldíos urbanos, y se podrá:



1. Las entidades territoriales iniciarán los procesos de legalización y regularización urbanística de los asentamientos, lo que permitiría reconocerlos como barrios legalmente constituidos.

2. La titulación permitirá garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales a aquellos hogares que no cuenten con ellos.

3. Las entidades territoriales podrán hacer inversiones en materia de infraestructura educativa, parques, centros de salud, comunales y de servicios. Las entidades territoriales serán beneficiadas porque harán de todos esos predios legalizados, sujetos del impuesto predial, entre otros.



El senador Arturo Char se refirió sobre la medida y dijo que es “una medida en la que concurren los derechos de más de tres millones de familias que hoy viven en esos predios y que no han podido formalizarse. Por tanto, estamos reivindicando los derechos de esas familias a formalizarse, a tener un hogar, una economía y acceso a servicios públicos”.



Cesar Lorduy, uno de los autores del proyecto, agradeció al senador y dijo celebró que esta iniciativa “le entregará a millones de familias en Colombia un título de propiedad sobre el predio que han ocupado”.



