Aprueban en primer debate ley para bajar las tasas de interés

Este lunes fue aprobado en primer debate en el Senado el proyecto de ley que busca disminuir las tasas de interés de las tarjetas de crédito en el país.



La iniciativa, de autoría del conservador David Barguil, busca que para definir las tasas de interés de esta modalidad de crédito se tengan en cuenta el plazo, monto y perfiles de riesgo de los usuarios y no se establezcan por regla general.



(Puede leer: Paridad de género vuelve al ruedo en el Congreso)

Es decir, el proyecto no establece una tasa fija que deben tomar los bancos, pero sí cambia la forma en la que se calcula el interés.



"Los bancos estarán obligados a la hora de definir la tasa de interés factores del perfil de riesgo del usuario. Para definir la tasa tendrán que establecer si ese usuario paga a tiempo, los montos y plazos. Hoy nos cobran como si todos fuéramos malos clientes y esa tasa está pegada al techo de la usura. Entonces, esta ley va a ayudar a que la gran mayoría de los usuarios que tienen un buen perfil, que pagan a tiempo, les tenga que bajar sustancialmente la tasa de interés en su tarjeta de crédito”, explicó Barguil en un video.



(Además lea: El insulto de María F. Cabal a Santos y a exembajador en EE. UU.)

Hemos denunciando el lamentable comportamiento del sistema financiero en Colombia en esta coyuntura y normalmente.



La modalidad donde más se presentan abusos es en tarjetas de crédito, donde la tasa de interés -en la mayoría de entidades- se sitúa en el límite de la usura. pic.twitter.com/RLC32bnljU — DAVID BARGUIL (@davidbarguil) November 9, 2020

El proyecto también busca que no se impongan multas adicionales y se cobren la totalidad de los intereses del crédito. "No podrán ponerle ninguna multa adicional ni cobrar la totalidad de intereses del crédito como pasa actualmente de manera abusiva en algunas entidades bancarias", advirtió.



El proyecto pasará ahora a la Plenaria del Senado, donde se discutirá en el segundo de cuatro debates necesarios para convertirse en ley.



(No se quede sin leer: Lo que ya le dijo Joe Biden a Iván Duque del proceso de paz)

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET