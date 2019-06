Por 64 votos contra 1, Senado aprueba ascenso del general Martínez

La plenaria del Senado aprobó este miércoles el ascenso del general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, y otros dos militares, así como oficiales de la Policía, después de un duro debate, que terminó con la salida de los partidos de oposición que no votaron la promoción del general Martínez. La iniciativa fue aprobada con 64 votos, frente a uno en contra.



Desde horas de la mañana, el Capitolio acogió a varios militares que esperaban la votación del Senado para acceder a sus promociones. Las de Policías fueron aprobadas por unanimidad, pero el debate llegó cuando se pasó a las de militares.

El caso más esperado era, sin duda, el del general Nicacio Martínez, actual comandante del Ejército, quien pasará de mayor general a general full, con cuatro estrellas.

El general Martínez ha sido señalado por medios como The New York Times de duplicar la meta de bajas y capturas para la tropa, sin reparar demasiado en la protección de los civiles en medio de operaciones militares, en un documento que, según se ha conocido, está siendo objeto de revisión.



Aunque el ascenso del uniformado ha sido cuestionado por algunos sectores, hasta este martes los organismos de control no habían reportado que tuviera investigaciones formales y solamente se le registra una indagación preliminar que la Procuraduría abrió por las denuncias del diario estadounidense.

Desarrollo de la jornada

7:22 p. m. Aprueban ascenso del general Martínez Con 64 votos a favor y 1 en contra, es aprobado el ascenso del general del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez. Junto a él fueron ascendidos los generales Luis Fernando Navarro y Ricardo Jiménez FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 7:18 p. m. Sectores de oposición no votan ascenso Bancada de Alianza Verde y sectores de oposición se retiran del recinto para no votar el ascenso del general Nicacio Martínez. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 7:10 p. m. Senador Zabaraín habla de la presunción de inocencia En medio del debate, el senador de Cambio Radical, Antonio Zabaraín, se refirió al caso del general Martínez y aseguró que "en esta plenaria hay personas que están cercenando la presunción de inocencia". FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 7:00 p. m. Piden votar los ascensos de forma separada El senador Antonio Sanguino le pidió a la plenaria votar los ascensos de los tres miembros del Ejército de manera separada. "Tenemos derecho a votar el resto de ascensos y no votar en un caso", dijo el congresista de Alianza Verde. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 6:50 p. m. Interviene el senador Rodrigo Lara "Nos hubiera gustado que usted (general Martínez) hubiera salido a asumir la responsabilidad. Los hechos que han ocurrido son graves porque han mancillado la imagen de las Fuerzas Militares y el daño que le han hecho a las Fuerzas Militares con estos artículos de prensa son supremamente graves", indicó el congresista de Cambio Radical, Rodrigo Lara. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 6:30 p. m. Uribe apoya ascenso del general Martínez El expresidente Álvaro Uribe defendió el ascenso del general Nicacio Martínez y afirmó que con los ‘falsos positivos’ vino también una ola de falsas acusaciones. Propuso que, luego de la votación, se asuma el debate sobre la responsabilidad política por supuestas violaciones a los derechos humanos. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 6:05 p. m. Aída Abella dice que habla en nombre de las víctimas La senadora opositora Aída Abella le pide al general Nicacio Martínez que él mismo decline su ascenso, y la senadora por el Centro Democrático Paola Holguín dice que el uniformado “no ha sido vinculado a investigaciones por resultados operacionales”. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 5:54 p. m. Durán defiende al general Nicacio Martínez El senador liberal Jaime Durán, ponente del ascenso del general Nicacio Martínez, resalta la hoja de vida del uniformado y habla de su trayectoria. “Hemos estudiado la hoja de vida del General con bastante rigor”, afirmó Durán, quien agregó que los organismos de control no han certificado investigaciones formales contra él. Pide a los senadores apoyar el ascenso. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 5:45 p. m. Oposición no votará ascenso del general Martínez El senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, afirma que las bancadas opositoras al Gobierno Nacional han tomado la decisión de votar todos los ascensos, menos el del general Nicacio Martínez. Resalta que es la primera votación de promociones después del acuerdo de paz. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 5:41 p.m. Roy Barreras dice que no hay responsabilidad de Martínez El senador Barreras dice que debe haber una “responsabilidad política” por las denuncias de medios internacionales de las últimas semanas, pero que no le corresponde al general Nicacio Martínez. El congresista le dice al ministro de Defensa, Guillermo Botero, que “el mejor favor” que les puede hacer a sus oficiales es “asumir esa responsabilidad política”. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 5:34 p.m. Minuto de silencio por teniente asesinado El senador Roy Barreras, del partido de ‘la U’, hace un reconocimiento a la Policía Nacional y pide un minuto de silencio por la vida del teniente Andrés Osorio, muerto en las últimas horas. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 5:30 p.m. Aprueban ascensos de policías Es aprobado por unanimidad el grupo de promociones de los ascendidos en la Policía Nacional. Ahora se leen las ponencias para los ascensos en el Ejército, dentro de los cuales está el general Nicacio Martínez, actual comandante del Ejército. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 5:25 p.m. Iván Cepeda se declara impedido y se retira de la discusión Se votaron impedimentos de algunos senadores que piden separarse de las votaciones de los ascensos. Al senador por el Polo Iván Cepeda, uno de los congresistas más críticos tradicionalmente de algunas de estas promociones, se le acepta el impedimento y se debe marginar de la sesión. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 5:18 p.m. Farc se retiran de debate de ascensos militares Carlos Antonio Lozada, a nombre del partido Farc, lee una constancia en la que la colectividad dice que confía “plenamente en el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía” y que entienden “que el acuerdo recientemente firmado todavía requiere avanzar en el camino de la construcción de la reconciliación”. Luego de esto, el partido Farc se retira de las votaciones de los ascensos policiales y militares. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 5:11 p.m. Presidente del Senado da paso a la discusión El presidente del Senado, Ernesto Macías, ordena que se aborde el siguiente punto del orden del día, el cual son los ascensos de los uniformados. Los asistentes están en 95 de 107 y las votaciones para el proyecto de la Contraloría, que se aprobó antes de las promociones, estuvieron en 80 votos. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 4:58 p.m. Termina el orden del día previo Termina el trámite del proyecto de reforma constitucional que modifica el régimen fiscal. El contralor General, Felipe Córdoba, agradece la votación en cuarto de ocho debates. El siguiente punto en la plenaria del Senado, los ascensos. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp El general Martínez espera contiguo a la sala de la plenaria del Senado. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO. 4:23 p.m. Militares esperan trámite de otros proyectos Varios de los uniformados que serán ascendidos esperan en el recinto del Senado a que se vote la reforma al control fiscal. Otros están en el salón que antecede a este recinto. En varias curules se ven carteles con la frase “apoyo a nuestras fuerzas”, especialmente en las del Centro Democrático y el Partido Liberal. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp 4:04 p.m. Ascensos, tercer tema de la agenda Comenzó la sesión del Senado en la que se votarían los ascensos. Primero se evacuaron dos conciliaciones pendientes y luego se votará el proyecto de reforma constitucional que reforma el régimen fiscal en Colombia. Ascensos quedaron de tercero en el orden del día de la plenaria. FACEBOOK

TWITTER

whatsapp

POLÍTICA