La discusión del proyecto de ley de seguridad ciudadana, en la plenaria del Senado, se convirtió en una especie de pulso por la protesta social, la cual ha sido protagonista en los últimos meses en el país.



La iniciativa cumplió su último debate en el pleno de esta corporación y ahora avanza en la realización de la conciliación entre los textos aprobados en Senado y Cámara. Una vez surtido este paso, el proyecto irá a sanción presidencial.



Una muestra de este pulso fueron las posiciones de dos senadoras que están en orillas ideológicamente diferentes: Aída Avella, de la Unión Patriótica, partido de izquierda, y Paloma Valencia, una de las principales congresistas del Centro Democrático.



"Una cosa es salir a controlar a los manifestantes y otra es salir a matar, como sucedió en Cali. 48 muertos, casi todos jóvenes con la esperanza de llegar a ser un día profesionales, médicos, ingenieros. Esto no puede seguir sucediendo y con este proyecto va a continuar siendo lo mismo", afirmó Avella.



"No puede quedar en el ambiente que es el gobierno del presidente Duque el que está presentando un proyecto de ley para acabar con la libertad de la protesta, ni que el Presidente está presentando un proyecto para legalizar la violación de los derechos humanos. Todo es absolutamente inaceptable", aseguró Valencia.



Y otra prueba de este pulso fue la dura discusión que se dio alrededor del artículo 16, el cual adiciona, como "circunstancias de agravación" del delito de "perturbación en servicio de transporte público", el hecho de que quien lo cometa porte "máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten".



En otras palabras, que quienes ataquen sistemas de transporte masivo como Transmilenio portando "máscaras o elementos similares" tendrían un aumento en su pena de entre la mitad y las dos terceras partes.



El senador Rodrigo Lara fue crítico de esta posibilidad. Para él, podría ser nocivo que "cualquiera que esté, por casualidad, en un momento de destrucción de una estación de Transmilenio, o este acompañando simplemente por idealismo, usando un tapabocas negro, se entendería que está en esta causal".



"¿Con qué criterio puede el juez aplicar esta norma?" se preguntó Lara.



En respuesta, el senador por Cambio Radical Germán Varón, ponente del proyecto, afirmó que "una cosa es la manifestación, en la que es obvio que la gente, por protegerse de los gases, pueda estar en esa circunstancia, y otra muy diferente es una persona que busca evitar la identificación de una cámara de vigilancia para evitar la acción de la ley y la justicia".



Tras un acuerdo, el artículo no sufrió mayores modificaciones.



El otro artículo que llamó la atención en el debate es el que aumenta las penas para el homicidio agravado cuando este se comete contra servidor o exservidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos o miembro de organización política o religiosa.



En estos casos, según el proyecto, la pena aumentaría de entre 40 y 50 años de prisión que es actualmente, a entre 41 años y medio y 58 años y 3 meses de cárcel.



La idea de este artículo es, entre otras razones, que las autoridades tengan mayores herramientas para combatir los crímenes sobre defensores de derechos humanos.



Además de estos artículos, otro de los puntos fuertes del proyecto de ley de seguridad ciudadana tiene que ver con los reincidentes, los cuales, en algunos casos, son dejados en libertad tras se capturados porque los jueces no tienen mayores herramientas para retenerlos.



En este sentido, una de las normas que se aprobó habla de la figura de “peligro para la comunidad”. Esta consiste en que el juez deberá tener en cuenta, antes de dejar en libertad a un reincidente, “si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años”.