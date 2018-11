Aprobación de Duque se desplomó 26,6 puntos

Precisamente cuando el presidente Iván Duque cumple sus primeros 100 días en la Casa de Nariño, el respaldo a su gestión muestra una dramática caída, según la encuesta de Invamer para varios medios de comunicación.

El estudio –que consultó cara a cara a 1.008 personas– revela que la aprobación de la gestión del mandatario se desplomó al 27,2 por ciento, lo que significa una caída de más de 26 puntos en comparación con la misma medición de hace dos meses, cuando estaba en el 53,8.



En la historia reciente es difícil encontrar un mandatario que en sus primeros tres meses haya tenido una caída tan alta en el apoyo a su gestión. La desaprobación del jefe de Estado está en el 64,8 por ciento. De acuerdo con Martín Orozco, gerente de Invamer Gallup, el trámite de la ley de financiamiento en el Congreso “es la principal causa” de esta desaprobación, “pero en particular la propuesta del IVA a la canasta familiar”.



También considera Orozco que las marchas de los estudiantes en diversas partes del país le han golpeado los niveles de aprobación.



A esto sumó el hecho de que muchos de los encuestados sienten que no se ha avanzado en la lucha contra la corrupción.



La representante a la Cámara Margarita Restrepo, del Centro Democrático, al referirse a los resultados, dijo que en el gobierno de Duque se va a compensar el 100 por ciento del IVA a más de 4 millones de familias, representadas en 16 millones de colombianos. Para ella, “eso es equidad”.



Por su parte, el senador indígena Feliciano Valencia observó que el gobierno de Iván Duque, a 100 días de haberse iniciado, “no tiene gobernabilidad ni legitimidad ante la opinión” debido a que tiene “niveles muy bajos de popularidad”.

La imagen de Duque

Duque no salió bien librado en la aprobación de su gestión, pero tampoco en su imagen favorable, conforme a los resultados de otra medición de de la firma Cifras y Conceptos.



Según esta encuesta, Duque tiene una imagen favorable del 33 por ciento y una desfavorable del 65 por ciento.



El mismo estudio reveló que la imagen favorable del expresidente Álvaro Uribe es del 34 por ciento, mientras que la de Juan Manuel Santos es del 33 por ciento.



En esta misma medición, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien debe liderar la defensa de la reforma tributaria, tiene una imagen desfavorable del 84 por ciento, la más alta de todos los miembros del gabinete.

Ficha técnica Invamer

Empresa que realizó la encuesta: INVAMER S. A. S. Persona natural o jurídica que la encomendó: Noticias Caracol, Blu Radio y Revista Semana. Fuente de financiación: ‘Noticias Caracol’, Blu Radio y revista ‘Semana’. Objetivo general: Conocer la opinión que tiene la gente en general de cómo van las cosas en Colombia y de la aprobación a la gestión del presidente Iván Duque. Objetivos específicos: Identificar, según la opinión pública, cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento y si están mejorando o empeorando. Medir el concepto que tiene la gente frente a problemáticas colombianas actuales como la inseguridad, el narcotráfico, el desempleo, la calidad y el cubrimiento de la salud, la pobreza, la implementación del proceso de paz con la Farc, la situación con el Eln, la crisis en Venezuela, entre otros. Medir la favorabilidad de personajes de la vida pública e instituciones en Colombia. Conocer el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Universo: hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en Colombia, exceptuando los departamentos antiguamente llamados “territorios nacionales” y las islas de San Andrés y Providencia. Marco muestral: en la primera fase del muestreo, Censo Nacional discriminado por municipios. En la segunda fase, planimetría de cada una de las poblaciones seleccionadas. En la tercera fase, hogares de las manzanas seleccionadas en cada población. En la cuarta y última fase, personas mayores de 18 años residentes en cada hogar. Tamaño y distribución de la muestra: se realizaron 1.008 encuestas, distribuidas en los siguientes municipios: Alto Baudó, Armenia, Barbosa, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cachirá, Cali, Campamento, Cartagena, Caucasia, Chiquinquirá, Cúcuta, Dibulla, Ginebra, Ibagué, Isnos, Itagüí, Jamundí, La Virginia, Los Santos, Mahates, Manizales, Medellín, Mongua, Montería, Morales, Neiva, Palmar de Varela, Palmira, Pasto, Pivijay, Santa Marta, Santander de Quilichao, Silvania, Sincelejo, Soacha, Soledad, Túquerres, Valencia, Valledupar, Villahermosa, Villavicencio, Yolombó y Zipaquirá. Para ajustar la distribución de la muestra a la distribución real del universo por región y tamaño, se aplicaron factores de ponderación. Este tamaño muestral está de acuerdo con el contenido de la propuesta. Sistema de muestreo: aleatorio por etapas: 1. Selección aleatoria sistemática de 63 puntos muestrales en todo el país. 2. Selección aleatoria sistemática de manzanas en cada punto muestral. 3. Selección aleatoria sistemática de cuatro hogares por manzana. 4. Selección aleatoria simple de una persona de 18 o más años residentes en el hogar. Margen de error: los márgenes de error, dentro de unos límites de confianza de un 95 %, son: para el total de la muestra de 1.008 encuestas, +/- 3,09 %; para el total de la muestra de Bogotá, +/- 7,39 %; Norte Caribe, +/- 6,80 %; Centro Oriental, +/- 6,33 %; Antioquia/Eje Cafetero, +/- 7,07 %; y Sur Occidental, +/- 7,07 %. Técnica de recolección de datos: personal por medio de dispositivos móviles (sistema CAPI) en el hogar de los encuestados. Fecha de recolección de datos: del 9 al 12 de noviembre de 2018. Número de encuestadores: en el estudio participaron 77 encuestadores. Método de validación: se revisó el 100 % de las encuestas realizadas y se supervisó el 10 % de estas. Tasa de respuesta: la tasa de respuesta fue del 48,46 %. Se calculó con el número de encuestas efectivas sobre el número de casos contactados de la muestra. Temas y personajes a los que se refiere: remitirse al cuestionario.

Ficha técnica Polimétrica

Persona natural o jurídica que la encomendó: Alianza Red Más Noticias, Caracol Radio y Cifras y Conceptos. Persona natural o jurídica que la realizó: Cifras y Conceptos S. A. Fuente de financiación: Alianza Red Más Noticias, Caracol Radio- Recursos propios y por suscripción. Procedimiento utilizado para seleccionar las unidades: 1.191 encuestas, distribuidas en las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. Las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo de tipo probabilístico, multietápico, estratificado de conglomerados de áreas con selección aleatoria de la unidad de observación. Tamaño de la muestra: 1.191 encuestas, distribuidas en las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. Universo representado: está conformado por la población civil no institucional de 18 años y más, hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos residentes habituales de la zona urbana de las ciudades que conforman el ámbito geográfico de estudio. Se estima un total de 6,1 millones de votantes activos. Técnica utilizada para la selección de la muestra: encuesta presencial en hogares. Fecha de recolección: del 9 al 14 de noviembre de 2018. Margen de error: el margen de error observado para estimaciones al total de la población es de 4,9 % con una confiabilidad del 95 % para fenómenos observados en la población con una frecuencia mínima del 30 %. Ámbito geográfico de estudio: el ámbito geográfico de este estudio está limitado a las cuatro ciudades: Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. Equipo: Coordinadora polimétrica: Laura Angélica Murillo C. Profesionales: Yennifer Pérez, Jhoanna Herrera. Director del área estadística: Miguel Ángel León Rondón – Estadístico. Profesionales estadísticos: Santiago Zuluaga, Javier Ladino. Número de supervisores: 7. Número de encuestadores: 46. Preguntas del formulario y grupo focal: Preguntas del formulario cuantitativo: Sexo; NSE; edad; a qué dedica la mayor parte de su tiempo; religión; tenencia de mascotas; ¿Con cuál de los siguientes partidos tiene afinidad?; ¿Tiene usted una imagen favorable, desfavorable o no lo conoce?; imagen de personajes, alcaldes y actuales ministros; evaluación de la gestión del presidente Duque durante los primeros 100 días; de las siguientes políticas de gobierno, responda si las conoce o no las conoce, si está de acuerdo o en desacuerdo y si le benefician o no o si le es indiferente; califique la gestión del alcalde de su ciudad durante el último año. Preguntas de la guía del grupo focal: Sociodemográficos; afinidad con algún partido político; imagen de los personajes; imagen de los ministros de gobierno; imagen y gestión del presidente Iván Duque, percepción de las propuestas que lidera el gobierno actual. Personajes por los que se indaga: Iván Duque; Marta Lucía Ramírez, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez. Grupos focales: dos grupos focales realizados en Bogotá. Sesión 1: mujeres amas de casa, Sesión 2: jóvenes universitarios mayores de 18 años.





POLÍTICA.